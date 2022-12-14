https://sputniknews.com.tr/20221214/luka-modricten-arjantin-maci-sonrasi-hakeme-elestiri-penalti-karari-yanlisti-1064564413.html

Luka Modric'ten Arjantin maçı sonrası hakeme eleştiri: Penaltı kararı yanlıştı

Luka Modric'ten Arjantin maçı sonrası hakeme eleştiri: Penaltı kararı yanlıştı

Hırvatistan Milli Takım kaptanı Luka Modric, Arjantin maçı sonrasında hakem kararlarını eleştirerek, "Hakemler hakkında konuşmam ama bu en kötülerden biriydi... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T11:40+0300

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spor

hırvatistan

luka modric

arjantin

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2022 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e 3-0 kaybederek evine dönen Hırvatistan'da Luka Modric maçta alınan kararlara tepki gösterdi.37 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi ile ilgili de açıklama yaptı.Maçı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirten deneyimli oyuncu, verilen penaltı kararının yanlış olduğunu söyledi. Modric konuyla ilgili açıklamasında, "Üzgünüz, bir Dünya Kupası finali daha oynamayı düşünmüştük ama olmayacak. Hakemler hakkında konuşmam ama bu en kötülerden biriydi. Sadece bugünden bahsetmiyorum, tam bir felaketti. Verilen penaltı kesinlikle kilit bir an evet ama karar yanlış. Oyunu da çok değiştirdiği açık. Olan oldu, değiştiremeyiz, Arjantin'i tebrik ederiz." sözlerini kullandı.Lionel Messi'nin performansına da değinen Modric, "Messi'yi tebrik ederim. Finalde iyi şanslar diliyorum. İnanılmaz bir turnuva geçiriyor ve büyüklüğünü gösteriyor" açıklamasını yaptı. Deneyimli oyuncu Hırvatistan Milli Takımı'nı bırakıp bırakmadığı ile ilgili soruya ise, "Hırvatistan'la son maçım mıydı bilemiyorum. Şu anda bunu konuşmanın zamanı değil" diyerek açıklamalarını tamamladı.Deneyimli oyuncu Hırvatistan Milli Takımı'nı bırakıp bırakmadığı ile ilgili soruya ise, "Hırvatistan'la son maçım mıydı bilemiyorum. Şuanda bunu konuşmanın zamanı değil" diyerek açıklamalarını tamamladı.

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hırvatistan, luka modric, arjantin