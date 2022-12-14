https://sputniknews.com.tr/20221214/lavrov-avrasya-ekonomik-birligi-cok-yakinda-ticari-istatistik-hesaplamalarinda-dolardan-vazgececek-1064596054.html

Lavrov: Avrasya Ekonomik Birliği çok yakında ticari istatistik hesaplamalarında dolardan vazgeçecek

Lavrov: Avrasya Ekonomik Birliği çok yakında ticari istatistik hesaplamalarında dolardan vazgeçecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerinin çok yakında ticaret istatistiklerini dolar ile değil, farklı dövizler üzerinden... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T20:54+0300

2022-12-14T20:54+0300

2022-12-14T20:54+0300

dünya

sergey lavrov

aeb

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Lavrov, “(AEB) neredeyse 185 milyon tüketiciyi bir araya getiriyor, toplam brüt geliri ise 2 trilyon doların üzerinde. Diğer para birimleri üzerinden istatistiklere geçilmesi gerekse de, şimdilik eskiye dayalı hala dolar olarak hesaplıyoruz, fakat yakında bunun geçeceğine eminim” diye konuştu.Şu anda Vietnam ve Singapur ile serbest ticaret anlaşması yürürlükte olduğuna dikkat çeken Lavrov, ayrıca İran ve Mısır ile müzakerelerin devam ettiğini, Hindistan, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de tercihli ticarete ilişkin resmi müzakerelere başlanması planlandığını vurguladı.Rus diplomat, “İsrail ile ilgili temaslar sürdürülüyor, bir başka komşumuz Moğolistan ile anlaşma yapmanın fizibilitesinin incelenmesi ile ilgili ortak bir grup faaliyet gösteriyor” ifadelerini kullandı.9 Aralık'ta Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilen Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi toplantısı sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki iki yıl içinde AEB çerçevesinde birleşik gaz pazarının kurulmasının planlandığını açıklamıştı. Rus lider ayrıca sanayi sektöründeki ortak şirket faaliyetlerini desteklemek için bir mekanizma oluşturulması konusunda da anlaşmalar yapıldığını ifade etmişti.

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Sputnik Türkiye

sergey lavrov, aeb