https://sputniknews.com.tr/20221214/kremlin-ukraynada-noel-ya-da-yeni-yil-icin-ateskes-ilan-etmek-gundemimizde-degil-1064573100.html
Kremlin: Ukrayna’da Noel ya da yeni yıl için ateşkes ilan etmek gündemimizde değil
Kremlin: Ukrayna’da Noel ya da yeni yıl için ateşkes ilan etmek gündemimizde değil
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da Noel ya da yeni yıl döneminde ateşkes yapılmasının Rusya’da tartışma konusu olmadığını, kendilerine böyle bir teklif... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T13:58+0300
2022-12-14T13:58+0300
2022-12-14T13:59+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
kremlin
ukrayna
ukrayna krizi
noel
ateşkes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1b/1044133802_0:116:1800:1129_1920x0_80_0_0_bbfd56a51331b09e0866b54c4ac9542f.jpg
Kremlin Sözcüsü Peskov, yaklaşan Noel ya da yeni yıl nedeniyle Ukrayna’da bu dönem için ateşkes ilan etme olasılığını değerlendirip değerlendirmedikleri ve Ukrayna hükümetinden böyle bir teklif gelmesi hâlinde bunu kabul edip etmeyecekleri sorusunu yanıtladı. Peskov, “Hayır, kimseden böyle bir teklif gelmiş değil, bu konu gündemimizde değil” dedi.Bunun yanında Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, gerçekleştirilen referandumlar sonucunda Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin liderleri ile bu sene bitmeden görüşeceğini doğruladı.Kremlin Sözcüsü, sorulması üstüne, böyle bir görüşmenin planlandığını ve tarihinin de belli olduğunu fakat görüşmenin ne zaman gerçekleşeceğini daha sonra duyuracaklarını kaydetti.Rus Vedomosti gazetesi, söz konusu görüşmenin 20 Aralık’ta gerçekleşeceğini yazmıştı.Bu sırada Peskov, Ukrayna’nın Çernigov ve Odessa kentlerinin de Rusya’ya bağlanması olasılığıyla ilgili soru üstüne, “Şu anda birincil görevimiz Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinde yaşayan insanları korumak. Donetsk’te güç bir durum söz konusu, askerlerimiz her şeyden önce buna odaklanmış durumdalar” ifadelerini kullandı.Kremlin sözcüsü, Çernigov ve Odessa’nın Rusya’ya bağlanmalarını ne denli olası gördüğüne ilişkinse, “Bu, vatandaşların seçimine ve kararına bağlı” dedi.Daha önce Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Çernigov ve Odessa’nın da Rusya’ya bağlanmaları gerektiğini kaydemişti.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1b/1044133802_72:0:1729:1243_1920x0_80_0_0_8a0edd739f4b072564c56da8345de9ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dmitriy peskov, kremlin, ukrayna, ukrayna krizi, noel, ateşkes
dmitriy peskov, kremlin, ukrayna, ukrayna krizi, noel, ateşkes
Kremlin: Ukrayna’da Noel ya da yeni yıl için ateşkes ilan etmek gündemimizde değil
13:58 14.12.2022 (güncellendi: 13:59 14.12.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da Noel ya da yeni yıl döneminde ateşkes yapılmasının Rusya’da tartışma konusu olmadığını, kendilerine böyle bir teklif de iletilmediğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, yaklaşan Noel ya da yeni yıl nedeniyle Ukrayna’da bu dönem için ateşkes ilan etme olasılığını değerlendirip değerlendirmedikleri ve Ukrayna hükümetinden böyle bir teklif gelmesi hâlinde bunu kabul edip etmeyecekleri sorusunu yanıtladı.
Peskov, “Hayır, kimseden böyle bir teklif gelmiş değil, bu konu gündemimizde değil” dedi.
Bunun yanında Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, gerçekleştirilen referandumlar sonucunda Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin liderleri ile bu sene bitmeden görüşeceğini doğruladı.
Kremlin Sözcüsü, sorulması üstüne, böyle bir görüşmenin planlandığını ve tarihinin de belli olduğunu fakat görüşmenin ne zaman gerçekleşeceğini daha sonra duyuracaklarını kaydetti.
Rus Vedomosti gazetesi, söz konusu görüşmenin 20 Aralık’ta gerçekleşeceğini yazmıştı.
Bu sırada Peskov, Ukrayna’nın Çernigov ve Odessa kentlerinin de Rusya’ya bağlanması olasılığıyla ilgili soru üstüne, “Şu anda birincil görevimiz Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinde yaşayan insanları korumak. Donetsk’te güç bir durum söz konusu, askerlerimiz her şeyden önce buna odaklanmış durumdalar” ifadelerini kullandı.
Kremlin sözcüsü, Çernigov ve Odessa’nın Rusya’ya bağlanmalarını ne denli olası gördüğüne ilişkinse, “Bu, vatandaşların seçimine ve kararına bağlı” dedi.
Daha önce Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Çernigov ve Odessa’nın da Rusya’ya bağlanmaları gerektiğini kaydemişti.