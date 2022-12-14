https://sputniknews.com.tr/20221214/kremlin-ukraynada-noel-ya-da-yeni-yil-icin-ateskes-ilan-etmek-gundemimizde-degil-1064573100.html

Kremlin: Ukrayna’da Noel ya da yeni yıl için ateşkes ilan etmek gündemimizde değil

Kremlin: Ukrayna’da Noel ya da yeni yıl için ateşkes ilan etmek gündemimizde değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da Noel ya da yeni yıl döneminde ateşkes yapılmasının Rusya’da tartışma konusu olmadığını, kendilerine böyle bir teklif... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T13:58+0300

2022-12-14T13:58+0300

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ukrayna krizi

dmitriy peskov

kremlin

ukrayna

ukrayna krizi

noel

ateşkes

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Kremlin Sözcüsü Peskov, yaklaşan Noel ya da yeni yıl nedeniyle Ukrayna’da bu dönem için ateşkes ilan etme olasılığını değerlendirip değerlendirmedikleri ve Ukrayna hükümetinden böyle bir teklif gelmesi hâlinde bunu kabul edip etmeyecekleri sorusunu yanıtladı. Peskov, “Hayır, kimseden böyle bir teklif gelmiş değil, bu konu gündemimizde değil” dedi.Bunun yanında Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, gerçekleştirilen referandumlar sonucunda Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin liderleri ile bu sene bitmeden görüşeceğini doğruladı.Kremlin Sözcüsü, sorulması üstüne, böyle bir görüşmenin planlandığını ve tarihinin de belli olduğunu fakat görüşmenin ne zaman gerçekleşeceğini daha sonra duyuracaklarını kaydetti.Rus Vedomosti gazetesi, söz konusu görüşmenin 20 Aralık’ta gerçekleşeceğini yazmıştı.Bu sırada Peskov, Ukrayna’nın Çernigov ve Odessa kentlerinin de Rusya’ya bağlanması olasılığıyla ilgili soru üstüne, “Şu anda birincil görevimiz Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinde yaşayan insanları korumak. Donetsk’te güç bir durum söz konusu, askerlerimiz her şeyden önce buna odaklanmış durumdalar” ifadelerini kullandı.Kremlin sözcüsü, Çernigov ve Odessa’nın Rusya’ya bağlanmalarını ne denli olası gördüğüne ilişkinse, “Bu, vatandaşların seçimine ve kararına bağlı” dedi.Daha önce Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Çernigov ve Odessa’nın da Rusya’ya bağlanmaları gerektiğini kaydemişti.

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dmitriy peskov, kremlin, ukrayna, ukrayna krizi, noel, ateşkes