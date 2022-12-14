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Kongo'da şiddetli yağışlar nedeniyle 100 kişi hayatını kaybetti
Kongo'da şiddetli yağışlar nedeniyle 100 kişi hayatını kaybetti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinsaşa’da şiddetli yağışlarından sonra oluşan sellerde en az 100 kişi hayatını kaybetti. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T13:43+0300
2022-12-14T13:43+0300
dünya
sel felaketi
demokratik kongo cumhuriyeti
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Ulusal basındaki haberlere göre, Kinsaşa'da iki gündür etkili olan şiddetli yağışların ardından seller ve toprak kaymaları meydana geldi.Yaşanan felakette şu ana kadar en az 100 kişi yaşamını yitirdi.Başbakan Jean Michel Sama Lukonde, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221204/guney-afrikada-ayin-yapan-grup-sele-kapildi-9-olu-15-kayip-1064150654.html
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sel felaketi, demokratik kongo cumhuriyeti
sel felaketi, demokratik kongo cumhuriyeti

Kongo'da şiddetli yağışlar nedeniyle 100 kişi hayatını kaybetti

13:43 14.12.2022
© AAKongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinsaşa’da şiddetli yağışlarından sonra oluşan sellerde en az 100 kişi hayatını kaybetti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinsaşa’da şiddetli yağışlarından sonra oluşan sellerde en az 100 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© AA
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinsaşa’da şiddetli yağışlarından sonra oluşan sellerde en az 100 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kinsaşa'da iki gündür etkili olan şiddetli yağışların ardından seller ve toprak kaymaları meydana geldi.
Yaşanan felakette şu ana kadar en az 100 kişi yaşamını yitirdi.
Başbakan Jean Michel Sama Lukonde, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
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