https://sputniknews.com.tr/20221214/kongoda-siddetli-yagislar-nedeniyle-100-kisi-hayatini-kaybetti-1064571925.html

Kongo'da şiddetli yağışlar nedeniyle 100 kişi hayatını kaybetti

Kongo'da şiddetli yağışlar nedeniyle 100 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinsaşa’da şiddetli yağışlarından sonra oluşan sellerde en az 100 kişi hayatını kaybetti. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T13:43+0300

2022-12-14T13:43+0300

2022-12-14T13:43+0300

dünya

sel felaketi

demokratik kongo cumhuriyeti

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Ulusal basındaki haberlere göre, Kinsaşa'da iki gündür etkili olan şiddetli yağışların ardından seller ve toprak kaymaları meydana geldi.Yaşanan felakette şu ana kadar en az 100 kişi yaşamını yitirdi.Başbakan Jean Michel Sama Lukonde, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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demokratik kongo cumhuriyeti

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