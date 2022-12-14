https://sputniknews.com.tr/20221214/konaklama-vergisi-uygulama-esaslari-belirlendi-1064559281.html

Konaklama vergisi uygulama esasları belirlendi

Konaklama vergisi uygulama esasları belirlendi

Konaklama vergisi uygulaması 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, otel, tatil köyü... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T05:24+0300

2022-12-14T05:24+0300

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türkiye

konaklama

konaklama vergisi

düzenleme

vergi

ekonomi

resmi gazete

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Konaklama vergisinin 1 Ocak 2023'ten itibaren uygulanmasına yönelik tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.Otel, tatil köyü, butik otel, özel konaklama tesisleri, motel, pansiyon, apart otel, konaklama tesisi bulunan termal tesisler, köy evi, yayla evi, dağ evi ve kampinglerde kalan kişilerden yüzde 2 oranında konaklama vergisi alınacak.NTV'nin aktardığına göre, lojmanlar hariç kamuya ait misafirhane, dinlenme tesisi ve kamplar da vergi kapsamında.Öğrenci yurtları, pansiyon ve kamplarda öğrencilere yönelik konaklama hizmeti vergiden muaf.Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik personeli de konaklama vergisinden muaf.

https://sputniknews.com.tr/20221109/ekonomiye-iliskin-torba-kanun-resmi-gazetede-1063220942.html

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konaklama, konaklama vergisi, düzenleme, vergi, ekonomi, resmi gazete