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https://sputniknews.com.tr/20221214/konaklama-vergisi-uygulama-esaslari-belirlendi-1064559281.html
Konaklama vergisi uygulama esasları belirlendi
Konaklama vergisi uygulama esasları belirlendi
Konaklama vergisi uygulaması 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, otel, tatil köyü... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T05:24+0300
2022-12-14T05:31+0300
türkiye
konaklama
konaklama vergisi
düzenleme
vergi
ekonomi
resmi gazete
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Konaklama vergisinin 1 Ocak 2023'ten itibaren uygulanmasına yönelik tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.Otel, tatil köyü, butik otel, özel konaklama tesisleri, motel, pansiyon, apart otel, konaklama tesisi bulunan termal tesisler, köy evi, yayla evi, dağ evi ve kampinglerde kalan kişilerden yüzde 2 oranında konaklama vergisi alınacak.NTV'nin aktardığına göre, lojmanlar hariç kamuya ait misafirhane, dinlenme tesisi ve kamplar da vergi kapsamında.Öğrenci yurtları, pansiyon ve kamplarda öğrencilere yönelik konaklama hizmeti vergiden muaf.Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik personeli de konaklama vergisinden muaf.
https://sputniknews.com.tr/20221109/ekonomiye-iliskin-torba-kanun-resmi-gazetede-1063220942.html
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konaklama, konaklama vergisi, düzenleme, vergi, ekonomi, resmi gazete
konaklama, konaklama vergisi, düzenleme, vergi, ekonomi, resmi gazete

Konaklama vergisi uygulama esasları belirlendi

05:24 14.12.2022 (güncellendi: 05:31 14.12.2022)
© AAotel, konaklama
otel, konaklama - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© AA
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Konaklama vergisi uygulaması 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, otel, tatil köyü, butik otel, motel, pansiyon ile köy, ve yayla evi ve kampinglerde kalan kişilerden konaklama vergisi alınacak. Vergi oranı yüzde 2 olacak.
Konaklama vergisinin 1 Ocak 2023'ten itibaren uygulanmasına yönelik tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Otel, tatil köyü, butik otel, özel konaklama tesisleri, motel, pansiyon, apart otel, konaklama tesisi bulunan termal tesisler, köy evi, yayla evi, dağ evi ve kampinglerde kalan kişilerden yüzde 2 oranında konaklama vergisi alınacak.
NTV'nin aktardığına göre, lojmanlar hariç kamuya ait misafirhane, dinlenme tesisi ve kamplar da vergi kapsamında.

Öğrenci yurtları, pansiyon ve kamplarda öğrencilere yönelik konaklama hizmeti vergiden muaf.

Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik personeli de konaklama vergisinden muaf.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
EKONOMİ
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun Resmi Gazete'de
9 Kasım, 04:28
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