https://sputniknews.com.tr/20221214/kirimda-ozel-askeri-operasyona-katilanlara-arazi-verme-islemleri-kolaylastirildi-1064584170.html

Kırım'da, özel askeri operasyona katılanlara arazi verme işlemleri kolaylaştırıldı

Kırım'da, özel askeri operasyona katılanlara arazi verme işlemleri kolaylaştırıldı

Kırım parlamentosu Devlet Konseyi’nin Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan kişilere kolaylaştırılmış prosedürle ücretsiz arazi tahsisine ilişkin yasa... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T15:53+0300

2022-12-14T15:53+0300

2022-12-14T15:53+0300

ukrayna krizi

rusya

simferopol

kırım

arazi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061847331_0:80:1873:1133_1920x0_80_0_0_b44b335ae24caf8c5f3ebd79959be72e.jpg

Kırım Devlet Konseyi basın dairesinden Rus basınına yapılan açıklamaya göre, yarımadada Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan kişilere kolaylaştırılmış prosedürle ücretsiz arazi tahsisine ilişkin yasa tasarısı kabul edildi ve askerlere ve 220 adet arsanın ücretsiz olarak devredilmesine onay verildi.Devlet Konseyi milletvekilleri, mevcut cumhuriyet yasasında değişiklikler yaparak arsa sağlama hakkına sahip ayrıcalıklı vatandaş kategorilerini listeye ekledi.Buna göre özel askeri operasyona katılan kişilerin yerel yönetim makamlarına başvuruda bulunması ve başvuru belgesine oturum durumunu ve savaş gazisi statüsünü doğrulayan belgeleri eklemesi gerekecek. Operasyona katılanların aile fertleri de arsa edinme hakkına sahip olacak.Milletvekilleri ayrıca Simferopol kentinin yakınlarındaki Çistenkoye yerleşiminde bireysel konut inşaatı için 220 arsanın ücretsiz olarak devredilmesine onay verdi.Daha önce Kırım lideri Sergey Aksenov, operasyona katılan kişilerin ailelerinde bulunan çocukların sıra beklemeden ana okullarına kayıt yaptırmasını sağlayacak bir yasa çıkarılacağını açıklamıştı.

rusya

simferopol

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, simferopol, kırım, arazi