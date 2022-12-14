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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221214/kirimda-ozel-askeri-operasyona-katilanlara-arazi-verme-islemleri-kolaylastirildi-1064584170.html
Kırım'da, özel askeri operasyona katılanlara arazi verme işlemleri kolaylaştırıldı
Kırım'da, özel askeri operasyona katılanlara arazi verme işlemleri kolaylaştırıldı
Kırım parlamentosu Devlet Konseyi’nin Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan kişilere kolaylaştırılmış prosedürle ücretsiz arazi tahsisine ilişkin yasa... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T15:53+0300
2022-12-14T15:53+0300
ukrayna krizi
rusya
simferopol
kırım
arazi
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Kırım Devlet Konseyi basın dairesinden Rus basınına yapılan açıklamaya göre, yarımadada Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan kişilere kolaylaştırılmış prosedürle ücretsiz arazi tahsisine ilişkin yasa tasarısı kabul edildi ve askerlere ve 220 adet arsanın ücretsiz olarak devredilmesine onay verildi.Devlet Konseyi milletvekilleri, mevcut cumhuriyet yasasında değişiklikler yaparak arsa sağlama hakkına sahip ayrıcalıklı vatandaş kategorilerini listeye ekledi.Buna göre özel askeri operasyona katılan kişilerin yerel yönetim makamlarına başvuruda bulunması ve başvuru belgesine oturum durumunu ve savaş gazisi statüsünü doğrulayan belgeleri eklemesi gerekecek. Operasyona katılanların aile fertleri de arsa edinme hakkına sahip olacak.Milletvekilleri ayrıca Simferopol kentinin yakınlarındaki Çistenkoye yerleşiminde bireysel konut inşaatı için 220 arsanın ücretsiz olarak devredilmesine onay verdi.Daha önce Kırım lideri Sergey Aksenov, operasyona katılan kişilerin ailelerinde bulunan çocukların sıra beklemeden ana okullarına kayıt yaptırmasını sağlayacak bir yasa çıkarılacağını açıklamıştı.
rusya
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rusya, simferopol, kırım, arazi
rusya, simferopol, kırım, arazi

Kırım'da, özel askeri operasyona katılanlara arazi verme işlemleri kolaylaştırıldı

15:53 14.12.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinRusya - Ukrayna - operasyon
Rusya - Ukrayna - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Kırım parlamentosu Devlet Konseyi’nin Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan kişilere kolaylaştırılmış prosedürle ücretsiz arazi tahsisine ilişkin yasa tasarısını kabul ettiği ve askerlere ve 220 adet arsanın ücretsiz olarak devredilmesine onay verdiği öğrenildi.
Kırım Devlet Konseyi basın dairesinden Rus basınına yapılan açıklamaya göre, yarımadada Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan kişilere kolaylaştırılmış prosedürle ücretsiz arazi tahsisine ilişkin yasa tasarısı kabul edildi ve askerlere ve 220 adet arsanın ücretsiz olarak devredilmesine onay verildi.
Devlet Konseyi milletvekilleri, mevcut cumhuriyet yasasında değişiklikler yaparak arsa sağlama hakkına sahip ayrıcalıklı vatandaş kategorilerini listeye ekledi.
Buna göre özel askeri operasyona katılan kişilerin yerel yönetim makamlarına başvuruda bulunması ve başvuru belgesine oturum durumunu ve savaş gazisi statüsünü doğrulayan belgeleri eklemesi gerekecek. Operasyona katılanların aile fertleri de arsa edinme hakkına sahip olacak.
Milletvekilleri ayrıca Simferopol kentinin yakınlarındaki Çistenkoye yerleşiminde bireysel konut inşaatı için 220 arsanın ücretsiz olarak devredilmesine onay verdi.
Daha önce Kırım lideri Sergey Aksenov, operasyona katılan kişilerin ailelerinde bulunan çocukların sıra beklemeden ana okullarına kayıt yaptırmasını sağlayacak bir yasa çıkarılacağını açıklamıştı.
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