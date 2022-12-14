https://sputniknews.com.tr/20221214/kazakistanda-ocak-olaylarinin-ardindan-2-binden-fazla-silah-kayip-1064598941.html

Kazakistan’da Ocak olaylarının ardından 2 binden fazla silah kayıp

Kazakistan’da Ocak olaylarının ardından 2 binden fazla silah kayıp

Kazakistan Başsavcılığı yetkilisi Kılımcanov, ülkede Ocak olayları sırasında çalınan 2 binden fazla silahın halâ bulunamadığını belirtti. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

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kayıp silah

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Kazakistan Başsavcılığı Ceza Kovuşturma Birimi Başkan Yardımcısı Yeldos Kılımcanov, bugünkü basın toplantısında, “Ocak olayları sırasında 10 av dükkânı yağmalanarak bin 629 silah çalındı. Ayrıca bin 288 hizmet silahı da çalındı. Tüm bu silahların sadece üçte biri, yani 958 adet bulundu. İçinde el bombaları, makineli tüfek, tüfek, tabanca ve bomba atarlar dahil 2 binden fazla silah halâ bulunamadı. Bu silahlar suçluların elinde kalıyor olabilir” ifadesini kullandı.Bununla ilgili 519 soruşturma başlatıldı. 183 kişinin şüpheli olarak geçtiği soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı, 27’si hapis 154 kişi ceza aldı.

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kazakistan, silah, kayıp silah