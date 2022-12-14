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https://sputniknews.com.tr/20221214/katil-23-yasindaki-universite-ogrencisi-sevgilisini-musteriye-iltifat-ettigi-icin-oldurulmus-1064572049.html
Katil, 23 yaşındaki üniversite öğrencisi sevgilisini müşteriye iltifat ettiği için öldürülmüş
Katil, 23 yaşındaki üniversite öğrencisi sevgilisini müşteriye iltifat ettiği için öldürülmüş
Kırıkkale'de kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Elif Sinan'ın sevgilisi Tuğrul Akan tarafından garson olarak çalıştığı... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T13:48+0300
2022-12-14T13:48+0300
yaşam
kırıkkale
kadın cinayetleri
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Elif Sinan'ın ölümüne ilişkin sevgilisi Tuğrul Akan verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Buna göre; sevgilisi, Elif'i çalıştığı kafede müşteriye iltifat ettiği için öldürmüş.Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan, geçen yıl 4 Ağustos'ta kalbinden bıçaklanmış olarak sevgilisi Tuğrul Akan tarafından hastaneye götürüldü.Elif, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Akan, sevgilisinin aralarında yaşanan tartışma sonrası bıçağı kalbine saplayarak intihar ettiğini ileri sürdü.İlk duruşmada tutuklandıEmniyetteki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Akan hakkında, ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. Elif Sinan'ın ölümüne neden olan bıçakta parmak izi bulunan Tuğrul Akan, Kırıkkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklandı.Davanın 23 Kasım’da görülen karar duruşmasına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı. Sanık, savunmasında; kız arkadaşı olan maktulün, kendisi ayrılmak istediği için intihar ettiğini ileri sürdü.Suçsuz olduğunu savunan Akan, beraatini ve tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanığa 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi; takdir indirimi uygulanmadı.Bıçakta, öldürülen genç kızın parmak izi yokMahkemenin gerekçeli kararı da açıklandı. Kararda sanık Tuğrul Akan'ın, sevgilisinin kendisini yaraladıktan sonra bıçağa dokunmadığını belirttiği ancak yapılan incelemede parmak izinin tespit edildiği, Elif Sinan'ın parmak izine rastlanılmadığı aktarıldı.Sanığın, olay öncesi Elif'in araçtan inerek yürümeye başladığı beyanının çok net olmasa da güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edilemediği aktarılarak, "Bu suretle sanığın bu yöndeki savunmaları ile olay yeri incelemesi neticesinde elde edilen delillerin uyuşmadığı" denildi.Ayrıca bıçağın giriş ve çıkış sırasında bıraktığı izin incelenmesinde; Elif Sinan’ın baskın olarak kullandığı sağ eli ile bıçağı kendisine saplayarak kalp, diyafram ve karaciğer harabiyeti oluşturacak şekilde yaralayıp, sonrasında vücudundan çıkarmasının beklenemeyeceği aktarıldı.Sanığın, son celsede Elif Sinan ile aralarında kıskançlık kaynaklı hiçbir durumun olmadığını söylediği ancak aşamalarda olay günü akşam maktulün iş yerindeki müşteriye iltifat etmesi nedeniyle tartıştıkları belirtildi.Sanığın Elif'i kıskanması nedeniyle aralarında yaşanan tartışmayı, iş yeri sahibinin beyanlarının da doğruladığı aktarıldı. Kararda, tartışmanın içeriğinin detaylıca bilinmediğine vurgu yapılarak şöyle denildi:"Tüm dosya kapsamı nazara alındığında maktulün olay öncesinde herhangi bir psikolojik rahatsızlığının veyahut intihar etmesini gerektirecek bir sıkıntısının bulunmadığının dinlenen aile fertleri ve iş yeri arkadaşlarının beyanlarından açıkça görülmesi ile birlikte bahse konu tartışmanın yanı sıra Adli Tıp Kurumu raporu, bilirkişi raporu, olay yeri inceleme raporları ile kamera kaydı bir arada incelenerek, sanığın kendi içerisinde çelişkiler barındıran ve dosyadaki delillerle uyumlu olmayan, bu hali ile suçtan kurtulmaya matuf olduğu değerlendirilen savunmalarına itibar edilmeyerek, sanığın maktulü bıçaklamak suretiyle kasten öldürdüğü şeklindeki her türlü şüpheden uzak vicdani kanaat doğrultusunda müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."Kararda, sanığın fiilden sonra ve yargılama sürecinde pişmanlığını gösteren herhangi bir davranışta bulunmaması nedeniyle de takdiri indirim uygulanmadığı belirtildi.
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kırıkkale, kadın cinayetleri
kırıkkale, kadın cinayetleri

Katil, 23 yaşındaki üniversite öğrencisi sevgilisini müşteriye iltifat ettiği için öldürülmüş

13:48 14.12.2022
© DHAKatil, 23 yaşındaki üniversite öğrencisi sevgilisini müşteriye iltifat ettiği için öldürülmüş
Katil, 23 yaşındaki üniversite öğrencisi sevgilisini müşteriye iltifat ettiği için öldürülmüş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© DHA
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Kırıkkale'de kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Elif Sinan'ın sevgilisi Tuğrul Akan tarafından garson olarak çalıştığı kafede müşteriye iltifat ettiği için tepki göstermesiyle başlayan tartışma sonucu öldürdüğü ortaya çıktı.
Elif Sinan'ın ölümüne ilişkin sevgilisi Tuğrul Akan verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Buna göre; sevgilisi, Elif'i çalıştığı kafede müşteriye iltifat ettiği için öldürmüş.
Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan, geçen yıl 4 Ağustos'ta kalbinden bıçaklanmış olarak sevgilisi Tuğrul Akan tarafından hastaneye götürüldü.
Elif, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Akan, sevgilisinin aralarında yaşanan tartışma sonrası bıçağı kalbine saplayarak intihar ettiğini ileri sürdü.

İlk duruşmada tutuklandı

Emniyetteki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Akan hakkında, ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. Elif Sinan'ın ölümüne neden olan bıçakta parmak izi bulunan Tuğrul Akan, Kırıkkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklandı.
Davanın 23 Kasım’da görülen karar duruşmasına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı. Sanık, savunmasında; kız arkadaşı olan maktulün, kendisi ayrılmak istediği için intihar ettiğini ileri sürdü.
Suçsuz olduğunu savunan Akan, beraatini ve tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanığa 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi; takdir indirimi uygulanmadı.

Bıçakta, öldürülen genç kızın parmak izi yok

Mahkemenin gerekçeli kararı da açıklandı. Kararda sanık Tuğrul Akan'ın, sevgilisinin kendisini yaraladıktan sonra bıçağa dokunmadığını belirttiği ancak yapılan incelemede parmak izinin tespit edildiği, Elif Sinan'ın parmak izine rastlanılmadığı aktarıldı.

Sanığın, olay öncesi Elif'in araçtan inerek yürümeye başladığı beyanının çok net olmasa da güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edilemediği aktarılarak, "Bu suretle sanığın bu yöndeki savunmaları ile olay yeri incelemesi neticesinde elde edilen delillerin uyuşmadığı" denildi.

Ayrıca bıçağın giriş ve çıkış sırasında bıraktığı izin incelenmesinde; Elif Sinan’ın baskın olarak kullandığı sağ eli ile bıçağı kendisine saplayarak kalp, diyafram ve karaciğer harabiyeti oluşturacak şekilde yaralayıp, sonrasında vücudundan çıkarmasının beklenemeyeceği aktarıldı.
Sanığın, son celsede Elif Sinan ile aralarında kıskançlık kaynaklı hiçbir durumun olmadığını söylediği ancak aşamalarda olay günü akşam maktulün iş yerindeki müşteriye iltifat etmesi nedeniyle tartıştıkları belirtildi.

Sanığın Elif'i kıskanması nedeniyle aralarında yaşanan tartışmayı, iş yeri sahibinin beyanlarının da doğruladığı aktarıldı. Kararda, tartışmanın içeriğinin detaylıca bilinmediğine vurgu yapılarak şöyle denildi:

"Tüm dosya kapsamı nazara alındığında maktulün olay öncesinde herhangi bir psikolojik rahatsızlığının veyahut intihar etmesini gerektirecek bir sıkıntısının bulunmadığının dinlenen aile fertleri ve iş yeri arkadaşlarının beyanlarından açıkça görülmesi ile birlikte bahse konu tartışmanın yanı sıra Adli Tıp Kurumu raporu, bilirkişi raporu, olay yeri inceleme raporları ile kamera kaydı bir arada incelenerek, sanığın kendi içerisinde çelişkiler barındıran ve dosyadaki delillerle uyumlu olmayan, bu hali ile suçtan kurtulmaya matuf olduğu değerlendirilen savunmalarına itibar edilmeyerek, sanığın maktulü bıçaklamak suretiyle kasten öldürdüğü şeklindeki her türlü şüpheden uzak vicdani kanaat doğrultusunda müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Kararda, sanığın fiilden sonra ve yargılama sürecinde pişmanlığını gösteren herhangi bir davranışta bulunmaması nedeniyle de takdiri indirim uygulanmadığı belirtildi.
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