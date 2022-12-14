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https://sputniknews.com.tr/20221214/kapisi-acik-otomobili-ayakta-kullandi-1064570565.html
Kapısı açık otomobili ayakta kullandı
Kapısı açık otomobili ayakta kullandı
Bir arkadaşıyla beraber yolculuk eden sürücü, beğeni uğruna trafiğe açık yolda, kapısı açık otomobili ayağa kalkarak kullandı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T13:31+0300
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Pendik’te iki arkadaş kiralık otomobil ile Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda ilerledikleri sırada hiç olmayacak bir işe kalkıştı. Sürücü, otomobilin kapısını açarak ayakta kullandı. O sırada yolun boş olması muhtemel bir faciayı önlerken, trafikte bu kadarına da pes dedirten görüntüler, kapıyı açıp ayağa kalkan sürücünün arkadaşı tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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pendik

Kapısı açık otomobili ayakta kullandı

13:31 14.12.2022
© İHAPendik'te kapısı açık otomobili ayağa kalkarak kullanan sürücü
Pendik'te kapısı açık otomobili ayağa kalkarak kullanan sürücü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© İHA
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Bir arkadaşıyla beraber yolculuk eden sürücü, beğeni uğruna trafiğe açık yolda, kapısı açık otomobili ayağa kalkarak kullandı.
Pendik’te iki arkadaş kiralık otomobil ile Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda ilerledikleri sırada hiç olmayacak bir işe kalkıştı.
Sürücü, otomobilin kapısını açarak ayakta kullandı. O sırada yolun boş olması muhtemel bir faciayı önlerken, trafikte bu kadarına da pes dedirten görüntüler, kapıyı açıp ayağa kalkan sürücünün arkadaşı tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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