https://sputniknews.com.tr/20221214/kapisi-acik-otomobili-ayakta-kullandi-1064570565.html

Kapısı açık otomobili ayakta kullandı

Kapısı açık otomobili ayakta kullandı

Bir arkadaşıyla beraber yolculuk eden sürücü, beğeni uğruna trafiğe açık yolda, kapısı açık otomobili ayağa kalkarak kullandı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T13:31+0300

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2022-12-14T13:31+0300

pendik

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Pendik’te iki arkadaş kiralık otomobil ile Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda ilerledikleri sırada hiç olmayacak bir işe kalkıştı. Sürücü, otomobilin kapısını açarak ayakta kullandı. O sırada yolun boş olması muhtemel bir faciayı önlerken, trafikte bu kadarına da pes dedirten görüntüler, kapıyı açıp ayağa kalkan sürücünün arkadaşı tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

pendik

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pendik