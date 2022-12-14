https://sputniknews.com.tr/20221214/imamoglu-sarachanede-aciklama-yapiyor-1064592800.html

İmamoğlu: Yarın yeniden Saraçhane'de olacağız

İmamoğlu: Yarın yeniden Saraçhane'de olacağız

İmamoğlu ve Akşener hapis cezası ve siyasi yasak kararı sonrası Saraçhane'de açıklama yapıyor. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T19:04+0300

2022-12-14T19:04+0300

2022-12-14T19:18+0300

politika

ekrem imamoğlu

meral akşener

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısına yanıt verdi.İmamoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:"Evinize, Saraçhane'ye hoş geldiniz. İstanbul sizin, 16 milyon İstanbullunun. Hangi çılgın, millete ait sürecin önüne set koyabilirmiş? Hangi çılgın zincir vurabilirmiş? Hiç kimse vuramaz! Bu akşam biriz, birlikteyiz. Yarın, daha fazla birlikte olacağız. Genel Başkanlarımız bir arada olacak yarın, hep birlikte olacağız."İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasından satırbaşları şöyle: "Saraçhane, ne çektiniz be! Bundan yıllar önce okuduğu bir şiirle mahkum olan bir büyükşehir belediye başkanı vardı. Biz yuhlamayız, gereğini yaparız! O büyükşehir belediye başkanı, buradan sizlere seslenip demişti ki 'Bu şarkı burada bitmez'. Doğrudur, o şarkı orada bitmedi, bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum, bu şarkı da burada bitmeyecek. İnsanlar korktuğu zaman zulüm yaparlar, haksızlık yaparlar. Bugün Ekrem kardeşim için verilen bu kararın arkasında bir büyük korku var. Onlar korkuyor, biz korkmuyoruz. Yaşasız hürriyet, kahrolsun istibdat diyoruz! Yıllar önce burada şiir okuduğu için 'muhtar olamaz' denilen bir büyükşehir belediye başkanı vardı. O cumhurbaşkanı oldu. Çünkü millet iradesine el uzatılmıştı. O günün korkakları, vesayetçileri... Kimler, kimlerle beraber! Kimler, ne hale geldi! Sandıkta gereğini yapacaksınız. O sandıkta helal oylarınızla, demokrasi ile diyeceksiniz ki 'hadi bakalım, sizi gönderiyoruz.'Millet iradesiyle seçilmiş İBB Başkanı'na, şehri eminine bir tiyatro neticesinde bu cezasının verilmesi... Dün benzer cezayı nasıl bu millet yırttıysa, bu cezayı da yırtacaksınız. Sandıkta yırtacaksınız, demokrasi ile yırtacaksınız.

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ekrem imamoğlu, meral akşener