Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221214/imamoglu-karari-ilk-duydugu-an-nasil-tepki-verdi-1064598324.html
İmamoğlu kararı ilk duyduğu an nasıl tepki verdi?
İmamoğlu kararı ilk duyduğu an nasıl tepki verdi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreteri Mesut Kösedağı, İmamoğlu’nun kararı duyduğu andaki ilk anlarını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T21:59+0300
2022-12-14T21:59+0300
ekrem imamoğlu
akşam postasi
radyo
dava
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
hapis
hapis cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063598116_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9fcc5c74e4c359064f7783d5e5865dca.jpg
Mesut Kösedağı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Kararı beraber öğrendik. Sayın İmamoğlu kararı gülerek karşıladı. Kararın kesinleşmesi istinaf mahkemesinden sonra belli olur. Türkiye’de İstinaf mahkemelerinde süreç 1-2 yılı bulur ama bakarsınız yarın dosyayı getirirler. Artık mantık aramıyoruz çünkü bizi güldürmeye devam ediyorlar. Biz sonuna kadar İmamoğlu’nun yanındayız. Halkımız şunu bilsin ki kararı gülerek karşıladık, kimse endişeye kapılmasın. Türkiye’de bugün bu karardan sonra seçim sürecine girmiştir diye değerlendiriyorum. Bu karara üzülmüyoruz, bu süreç şimdiden hayırlı olsun. Bu karar saçma bir karardır. Korkmuyoruz, geri adım atmıyoruz. Tankla, tüfekle gelsinler. Adaletin olduğu her yerde biz olacağız. Adaletin olmadığı yerde de adaleti getirmek için demokratik yollarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bunu yaparken de en büyük güvencemiz vatandaşlarımız. Hiçbir moral bozukluğumuz yok.”
https://sputniknews.com.tr/20221214/imamoglu-sarachanede-aciklama-yapiyor-1064592800.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063598116_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a9b1645546557804ade79b484b1ab5e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu, radyo, dava, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), hapis, hapis cezası
ekrem imamoğlu, radyo, dava, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), hapis, hapis cezası

İmamoğlu kararı ilk duyduğu an nasıl tepki verdi?

21:59 14.12.2022
© SputnikAkşam Postası- ses kapağı
Akşam Postası- ses kapağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
Tüm yazılar
Özel
İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreteri Mesut Kösedağı, İmamoğlu’nun kararı duyduğu andaki ilk anlarını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.
Mesut Kösedağı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Kararı beraber öğrendik. Sayın İmamoğlu kararı gülerek karşıladı. Kararın kesinleşmesi istinaf mahkemesinden sonra belli olur. Türkiye’de İstinaf mahkemelerinde süreç 1-2 yılı bulur ama bakarsınız yarın dosyayı getirirler. Artık mantık aramıyoruz çünkü bizi güldürmeye devam ediyorlar. Biz sonuna kadar İmamoğlu’nun yanındayız. Halkımız şunu bilsin ki kararı gülerek karşıladık, kimse endişeye kapılmasın. Türkiye’de bugün bu karardan sonra seçim sürecine girmiştir diye değerlendiriyorum.
Bu karara üzülmüyoruz, bu süreç şimdiden hayırlı olsun. Bu karar saçma bir karardır. Korkmuyoruz, geri adım atmıyoruz. Tankla, tüfekle gelsinler. Adaletin olduğu her yerde biz olacağız. Adaletin olmadığı yerde de adaleti getirmek için demokratik yollarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bunu yaparken de en büyük güvencemiz vatandaşlarımız. Hiçbir moral bozukluğumuz yok.”
Saraçhane - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
POLİTİKA
İBB Başkanı İmamoğlu: Yarın yeniden Saraçhane'de olacağız
19:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала