https://sputniknews.com.tr/20221214/imamoglu-karari-ilk-duydugu-an-nasil-tepki-verdi-1064598324.html
İmamoğlu kararı ilk duyduğu an nasıl tepki verdi?
İmamoğlu kararı ilk duyduğu an nasıl tepki verdi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreteri Mesut Kösedağı, İmamoğlu’nun kararı duyduğu andaki ilk anlarını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T21:59+0300
2022-12-14T21:59+0300
2022-12-14T21:59+0300
ekrem imamoğlu
akşam postasi
radyo
dava
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
hapis
hapis cezası
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Mesut Kösedağı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Kararı beraber öğrendik. Sayın İmamoğlu kararı gülerek karşıladı. Kararın kesinleşmesi istinaf mahkemesinden sonra belli olur. Türkiye’de İstinaf mahkemelerinde süreç 1-2 yılı bulur ama bakarsınız yarın dosyayı getirirler. Artık mantık aramıyoruz çünkü bizi güldürmeye devam ediyorlar. Biz sonuna kadar İmamoğlu’nun yanındayız. Halkımız şunu bilsin ki kararı gülerek karşıladık, kimse endişeye kapılmasın. Türkiye’de bugün bu karardan sonra seçim sürecine girmiştir diye değerlendiriyorum. Bu karara üzülmüyoruz, bu süreç şimdiden hayırlı olsun. Bu karar saçma bir karardır. Korkmuyoruz, geri adım atmıyoruz. Tankla, tüfekle gelsinler. Adaletin olduğu her yerde biz olacağız. Adaletin olmadığı yerde de adaleti getirmek için demokratik yollarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bunu yaparken de en büyük güvencemiz vatandaşlarımız. Hiçbir moral bozukluğumuz yok.”
https://sputniknews.com.tr/20221214/imamoglu-sarachanede-aciklama-yapiyor-1064592800.html
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ekrem imamoğlu, radyo, dava, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), hapis, hapis cezası
ekrem imamoğlu, radyo, dava, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), hapis, hapis cezası
İmamoğlu kararı ilk duyduğu an nasıl tepki verdi?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreteri Mesut Kösedağı, İmamoğlu’nun kararı duyduğu andaki ilk anlarını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.
Mesut Kösedağı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Kararı beraber öğrendik. Sayın İmamoğlu kararı gülerek karşıladı. Kararın kesinleşmesi istinaf mahkemesinden sonra belli olur. Türkiye’de İstinaf mahkemelerinde süreç 1-2 yılı bulur ama bakarsınız yarın dosyayı getirirler. Artık mantık aramıyoruz çünkü bizi güldürmeye devam ediyorlar. Biz sonuna kadar İmamoğlu’nun yanındayız. Halkımız şunu bilsin ki kararı gülerek karşıladık, kimse endişeye kapılmasın. Türkiye’de bugün bu karardan sonra seçim sürecine girmiştir diye değerlendiriyorum.
Bu karara üzülmüyoruz, bu süreç şimdiden hayırlı olsun. Bu karar saçma bir karardır. Korkmuyoruz, geri adım atmıyoruz. Tankla, tüfekle gelsinler. Adaletin olduğu her yerde biz olacağız. Adaletin olmadığı yerde de adaleti getirmek için demokratik yollarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bunu yaparken de en büyük güvencemiz vatandaşlarımız. Hiçbir moral bozukluğumuz yok.”