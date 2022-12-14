https://sputniknews.com.tr/20221214/icisleri-bakanligindan-sahte-ickiye-yonelik-zincir-2-operasyonu-176-gozalti-1064560456.html
İçişleri Bakanlığı'ndan sahte içkiye yönelik 'Zincir 2' operasyonu: 176 gözaltı
İçişleri Bakanlığı'ndan sahte içkiye yönelik 'Zincir 2' operasyonu: 176 gözaltı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahte içkiye yönelik 8 ilde 590 adrese düzenlenen "Zincir 2" operasyonunda 217 şüpheliden 176'sının gözaltına alındığını... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T08:24+0300
2022-12-14T08:24+0300
2022-12-14T08:24+0300
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İçişleri Bakanlığı'ndan sahte içkiye yönelik 'Zincir 2' operasyonu: 176 gözaltı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahte içkiye yönelik 8 ilde 590 adrese düzenlenen "Zincir 2" operasyonunda 217 şüpheliden 176'sının gözaltına alındığını açıkladı.