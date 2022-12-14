https://sputniknews.com.tr/20221214/icisleri-bakanligi-18-yas-ustu-kadinlara-kades-indirme-linki-gonderdi-1064555925.html

İçişleri Bakanlığı, 18 yaş üstü kadınlara KADES indirme linki gönderdi

İçişleri Bakanlığı, 18 yaş üstü kadınlara KADES indirme linki gönderdi

İçişleri Bakanlığı, 18 yaş üstü kadınlara Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) indirmesi için SMS yoluyla link iletti. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kades

kadın

içişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanlığı'nca, 18 yaş üstü kadınların cep telefonlarına SMS yoluyla gönderilen mesajda "Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındayız" ifadeleri yer aldı.AA'nın haberine göre Mesajla birlikte linki gönderilen KADES uygulaması, faaliyete geçtiği 2018'den bu yana 4 milyon 492 bin 318 kez indirildi. Bu kapsamda alınan 581 bin 894 ihbardan 345 bin 792'si asıllı, 236 bin 102'si ise asılsız oldu.KEDES'te yıl sonuna kadar 5 milyon indirilme sayısına ulaşılması hedefleniyor.'KADES uygulaması 4 milyon 492 bin 318 kez indirildi'Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındayız. KADES uygulaması bugüne kadar 4 milyon 492 bin 318 kez indirildi” ifadelerine yer verildi. Yapılan paylaşımda uygulamayı indirmek isteyenler için link paylaşımı yapıldı.

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