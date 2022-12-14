https://sputniknews.com.tr/20221214/icisleri-bakanligi-18-yas-ustu-kadinlara-kades-indirme-linki-gonderdi-1064555925.html
İçişleri Bakanlığı, 18 yaş üstü kadınlara KADES indirme linki gönderdi
İçişleri Bakanlığı, 18 yaş üstü kadınlara KADES indirme linki gönderdi
İçişleri Bakanlığı, 18 yaş üstü kadınlara Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) indirmesi için SMS yoluyla link iletti. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T01:02+0300
2022-12-14T01:02+0300
2022-12-14T01:04+0300
türkiye
kades
kadın
içişleri bakanlığı
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İçişleri Bakanlığı'nca, 18 yaş üstü kadınların cep telefonlarına SMS yoluyla gönderilen mesajda "Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındayız" ifadeleri yer aldı.AA'nın haberine göre Mesajla birlikte linki gönderilen KADES uygulaması, faaliyete geçtiği 2018'den bu yana 4 milyon 492 bin 318 kez indirildi. Bu kapsamda alınan 581 bin 894 ihbardan 345 bin 792'si asıllı, 236 bin 102'si ise asılsız oldu.KEDES'te yıl sonuna kadar 5 milyon indirilme sayısına ulaşılması hedefleniyor.'KADES uygulaması 4 milyon 492 bin 318 kez indirildi'Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındayız. KADES uygulaması bugüne kadar 4 milyon 492 bin 318 kez indirildi” ifadelerine yer verildi. Yapılan paylaşımda uygulamayı indirmek isteyenler için link paylaşımı yapıldı.
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kades, kadın, içişleri bakanlığı
kades, kadın, içişleri bakanlığı
İçişleri Bakanlığı, 18 yaş üstü kadınlara KADES indirme linki gönderdi
01:02 14.12.2022 (güncellendi: 01:04 14.12.2022) Abone ol
İçişleri Bakanlığı, 18 yaş üstü kadınlara Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) indirmesi için SMS yoluyla link iletti.
İçişleri Bakanlığı'nca, 18 yaş üstü kadınların cep telefonlarına SMS yoluyla gönderilen mesajda "Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındayız" ifadeleri yer aldı.
AA'nın haberine göre Mesajla birlikte linki gönderilen KADES uygulaması, faaliyete geçtiği 2018'den bu yana 4 milyon 492 bin 318 kez indirildi. Bu kapsamda alınan 581 bin 894 ihbardan 345 bin 792'si asıllı, 236 bin 102'si ise asılsız oldu.
KEDES'te yıl sonuna kadar 5 milyon indirilme sayısına ulaşılması hedefleniyor.
'KADES uygulaması 4 milyon 492 bin 318 kez indirildi'
Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındayız. KADES uygulaması bugüne kadar 4 milyon 492 bin 318 kez indirildi” ifadelerine yer verildi.
Yapılan paylaşımda uygulamayı indirmek isteyenler için link paylaşımı yapıldı.