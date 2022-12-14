Geçen yıl davul ve tef ile denemişlerdi: Kargaları bu kez korna çalarak uzaklaştırmaya çalıştılar

© DHA Mahallede hayvancılık yapan Orhan Özcan, "Akşam olunca kargalar, mahallemizin üzerini kara bulut gibi kaplamaya başlıyor. O kadar kalabalık geliyorlar ki gökyüzünü sanki kara bulutlar kaplıyor. Sesleri de bizi çok rahatsız ediyor. Geceleri sabahlara kadar yatamıyoruz, bazen gece kalkıp korna sesleri ile gürültü yapıyoruz. Kısa bir süreliğine dağılıp tekrar geri geliyorlar. Geçtiğimiz yıl mahalledeki gençlerle birlikte elimizde davul ve tef çalarak kargaları kovmaya çalıştık ama çözüm olmadı. Bu defa araçlarımızı yan yana çekip korna çalıp, araçların ışıkları ile kovmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.