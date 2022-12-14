Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20221214/gecen-yil-davul-ve-tef-ile-denemislerdi-kargalari-bu-kez-korna-calarak-uzaklastirmaya-calistilar-1064574469.html
Geçen yıl davul ve tef ile denemişlerdi: Kargaları bu kez korna çalarak uzaklaştırmaya çalıştılar
Geçen yıl davul ve tef ile denemişlerdi: Kargaları bu kez korna çalarak uzaklaştırmaya çalıştılar
Van'ın Erciş ilçesinde özellikle gün batımlarda ortaya çıkan, sesleri ve ekinlere zarar vermeleri nedeniyle Kasımbağı Mahallesi sakinlerine sıkıntı yaşatan... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T14:19+0300
2022-12-14T14:43+0300
multimedya
karga
fotoğraf
davul
korna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0e/1064573585_0:0:750:422_1920x0_80_0_0_a7e5965520f60a7a476fbdb8a3678ce1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0e/1064573585_169:0:732:422_1920x0_80_0_0_002a227b26a55212ee2dc933e82b4c14.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karga, fotoğraf, фото, davul, korna
karga, fotoğraf, фото, davul, korna

Geçen yıl davul ve tef ile denemişlerdi: Kargaları bu kez korna çalarak uzaklaştırmaya çalıştılar

14:19 14.12.2022 (güncellendi: 14:43 14.12.2022)
Abone olTelegram
Van'ın Erciş ilçesinde özellikle gün batımlarda ortaya çıkan, sesleri ve ekinlere zarar vermeleri nedeniyle Kasımbağı Mahallesi sakinlerine sıkıntı yaşatan kargalar, araç kornalarıyla uzaklaştırılmaya çalışılıyor.
© DHAİlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kasımbağı Mahallesi'nde, kavak ağaçlarını mesken tutan kargalar mahallede yaşayanlara sıkıntı yaşatıyor.
Geçen yıl davul ve tef ile denemişlerdi: Kargaları bu kez korna çalarak uzaklaştırmaya çalıştılar - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kasımbağı Mahallesi'nde, kavak ağaçlarını mesken tutan kargalar mahallede yaşayanlara sıkıntı yaşatıyor.
© DHAÖzellikle gün batımına yakın saatlerde ortaya çıkan yüzlerce karga hem çıkardıkları sesler ile rahatsızlık veriyor hem de ekinlerin zarar görme ihtimali yüzünden mahalle halkını tedirgin ediyor.
Geçen yıl davul ve tef ile denemişlerdi: Kargaları bu kez korna çalarak uzaklaştırmaya çalıştılar - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Özellikle gün batımına yakın saatlerde ortaya çıkan yüzlerce karga hem çıkardıkları sesler ile rahatsızlık veriyor hem de ekinlerin zarar görme ihtimali yüzünden mahalle halkını tedirgin ediyor.
© DHAGece karga seslerinden uyuyamadıklarını belirten mahalle halkı geçen yıl davul ve tef çalarak kargaları uzaklaştırmaya çalışırken bu yıl ise farklı bir yöntem kullanıyorlar.
Geçen yıl davul ve tef ile denemişlerdi: Kargaları bu kez korna çalarak uzaklaştırmaya çalıştılar - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Gece karga seslerinden uyuyamadıklarını belirten mahalle halkı geçen yıl davul ve tef çalarak kargaları uzaklaştırmaya çalışırken bu yıl ise farklı bir yöntem kullanıyorlar.
© DHAMahalleli, akşam saatlerinde araçlarına binip korna sesleri ile kargaları uzaklaştırmaya çalışıyor.
Geçen yıl davul ve tef ile denemişlerdi: Kargaları bu kez korna çalarak uzaklaştırmaya çalıştılar - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Mahalleli, akşam saatlerinde araçlarına binip korna sesleri ile kargaları uzaklaştırmaya çalışıyor.
© DHAMahallede hayvancılık yapan Orhan Özcan, "Akşam olunca kargalar, mahallemizin üzerini kara bulut gibi kaplamaya başlıyor. O kadar kalabalık geliyorlar ki gökyüzünü sanki kara bulutlar kaplıyor. Sesleri de bizi çok rahatsız ediyor. Geceleri sabahlara kadar yatamıyoruz, bazen gece kalkıp korna sesleri ile gürültü yapıyoruz. Kısa bir süreliğine dağılıp tekrar geri geliyorlar. Geçtiğimiz yıl mahalledeki gençlerle birlikte elimizde davul ve tef çalarak kargaları kovmaya çalıştık ama çözüm olmadı. Bu defa araçlarımızı yan yana çekip korna çalıp, araçların ışıkları ile kovmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Geçen yıl davul ve tef ile denemişlerdi: Kargaları bu kez korna çalarak uzaklaştırmaya çalıştılar - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Mahallede hayvancılık yapan Orhan Özcan, "Akşam olunca kargalar, mahallemizin üzerini kara bulut gibi kaplamaya başlıyor. O kadar kalabalık geliyorlar ki gökyüzünü sanki kara bulutlar kaplıyor. Sesleri de bizi çok rahatsız ediyor. Geceleri sabahlara kadar yatamıyoruz, bazen gece kalkıp korna sesleri ile gürültü yapıyoruz. Kısa bir süreliğine dağılıp tekrar geri geliyorlar. Geçtiğimiz yıl mahalledeki gençlerle birlikte elimizde davul ve tef çalarak kargaları kovmaya çalıştık ama çözüm olmadı. Bu defa araçlarımızı yan yana çekip korna çalıp, araçların ışıkları ile kovmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала