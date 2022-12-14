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Fransa'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Fransa'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Fransa'da özellikle ülkenin kuzey bölümündeki kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
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fransa, kar yağışı, фото
fransa, kar yağışı, фото

Fransa'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

15:11 14.12.2022
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Fransa'da özellikle ülkenin kuzey bölümündeki kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.
© AFP 2022 / OLIVIER CHASSIGNOLEMeteoroloji servisi Meteo France, 25 vilayetin kar ve buzlanma riskine karşı turuncu alarmda olduğunu, kar yağışının Normandiya, Paris bölgesi ve ülkenin kuzeydoğusu arasındaki trafiği aksatabileceğini bildirdi.
Meteoroloji servisi Meteo France, 25 vilayetin kar ve buzlanma riskine karşı turuncu alarmda olduğunu, kar yağışının Normandiya, Paris bölgesi ve ülkenin kuzeydoğusu arasındaki trafiği aksatabileceğini bildirdi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / OLIVIER CHASSIGNOLE
Meteoroloji servisi Meteo France, 25 vilayetin kar ve buzlanma riskine karşı turuncu alarmda olduğunu, kar yağışının Normandiya, Paris bölgesi ve ülkenin kuzeydoğusu arasındaki trafiği aksatabileceğini bildirdi.
© AFP 2022 / JEFF PACHOUDFransız basınındaki haberlere göre, gece kar yağan Paris'te dünden bu yana 20 binden fazla noktada buzlanmaya müdahale edildi.
Fransız basınındaki haberlere göre, gece kar yağan Paris'te dünden bu yana 20 binden fazla noktada buzlanmaya müdahale edildi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / JEFF PACHOUD
Fransız basınındaki haberlere göre, gece kar yağan Paris'te dünden bu yana 20 binden fazla noktada buzlanmaya müdahale edildi.
© AFP 2022 / JEFF PACHOUDOrleans ve Paris arasındaki tüm tren seferleri iptal edildi.
Orleans ve Paris arasındaki tüm tren seferleri iptal edildi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / JEFF PACHOUD
Orleans ve Paris arasındaki tüm tren seferleri iptal edildi.
© AFP 2022 / JEFF PACHOUDUçak seferlerinin Charles de Gaulle Havalimanı'nda yüzde 20'si, Orly Havalimanı'nda yüzde 25'i iptal edildi.
Uçak seferlerinin Charles de Gaulle Havalimanı'nda yüzde 20'si, Orly Havalimanı'nda yüzde 25'i iptal edildi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / JEFF PACHOUD
Uçak seferlerinin Charles de Gaulle Havalimanı'nda yüzde 20'si, Orly Havalimanı'nda yüzde 25'i iptal edildi.
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