Fransa'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

© AFP 2022 / OLIVIER CHASSIGNOLEMeteoroloji servisi Meteo France, 25 vilayetin kar ve buzlanma riskine karşı turuncu alarmda olduğunu, kar yağışının Normandiya, Paris bölgesi ve ülkenin kuzeydoğusu arasındaki trafiği aksatabileceğini bildirdi.
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© AFP 2022 / OLIVIER CHASSIGNOLE
Meteoroloji servisi Meteo France, 25 vilayetin kar ve buzlanma riskine karşı turuncu alarmda olduğunu, kar yağışının Normandiya, Paris bölgesi ve ülkenin kuzeydoğusu arasındaki trafiği aksatabileceğini bildirdi.
© AFP 2022 / JEFF PACHOUDFransız basınındaki haberlere göre, gece kar yağan Paris'te dünden bu yana 20 binden fazla noktada buzlanmaya müdahale edildi.
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© AFP 2022 / JEFF PACHOUD
Fransız basınındaki haberlere göre, gece kar yağan Paris'te dünden bu yana 20 binden fazla noktada buzlanmaya müdahale edildi.
© AFP 2022 / JEFF PACHOUDOrleans ve Paris arasındaki tüm tren seferleri iptal edildi.
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© AFP 2022 / JEFF PACHOUD
Orleans ve Paris arasındaki tüm tren seferleri iptal edildi.
© AFP 2022 / JEFF PACHOUDUçak seferlerinin Charles de Gaulle Havalimanı'nda yüzde 20'si, Orly Havalimanı'nda yüzde 25'i iptal edildi.
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© AFP 2022 / JEFF PACHOUD
Uçak seferlerinin Charles de Gaulle Havalimanı'nda yüzde 20'si, Orly Havalimanı'nda yüzde 25'i iptal edildi.