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https://sputniknews.com.tr/20221214/finlandiya-savunma-bakani-2-ayligina-babalik-iznine-cikiyor-1064562352.html
Finlandiya Savunma Bakanı 2 aylığına babalık iznine çıkıyor
Finlandiya Savunma Bakanı 2 aylığına babalık iznine çıkıyor
Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, ocak başından şubat sonuna kadar babalık iznine ayrılacağını duyurdu. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T10:18+0300
2022-12-14T10:18+0300
dünya
finlandiya
savunma bakanı
izin
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Kaikkonen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu dönemde bakanlık görevini başkasının devralacağını ifade etti.Ülkenin güvenliğinin emin ellerde olacağını belirten Kaikkonen, "Ocak-şubat için babalık iznine çıkıyorum. Çocuklar sadece bir süreliğine küçük olacaklar ve ben bunu sadece fotoğraflarla hatırlamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.Finlandiya yasalarına göre, çocuk doğduktan sonra iki ebeveynin de izin hakkı var. Bu hakkı tek seferde yalnızca bir ebeveyn kullanabiliyor.Anne ve baba 18 gün boyunca aynı anda izin kullanabiliyor. Söz konusu iznin toplam süresi 320 iş günü olarak hesaplanıyor. Bir ebeveyn kendi izninin en fazla 63 gününü eşine devretme hakkına sahip.
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finlandiya, savunma bakanı, izin
finlandiya, savunma bakanı, izin

Finlandiya Savunma Bakanı 2 aylığına babalık iznine çıkıyor

10:18 14.12.2022
© AFP 2022 / ANTTI YRJONENAntti Kaikkonen
Antti Kaikkonen - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022 / ANTTI YRJONEN
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Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, ocak başından şubat sonuna kadar babalık iznine ayrılacağını duyurdu.
Kaikkonen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu dönemde bakanlık görevini başkasının devralacağını ifade etti.
Ülkenin güvenliğinin emin ellerde olacağını belirten Kaikkonen, "Ocak-şubat için babalık iznine çıkıyorum. Çocuklar sadece bir süreliğine küçük olacaklar ve ben bunu sadece fotoğraflarla hatırlamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Finlandiya yasalarına göre, çocuk doğduktan sonra iki ebeveynin de izin hakkı var. Bu hakkı tek seferde yalnızca bir ebeveyn kullanabiliyor.
Anne ve baba 18 gün boyunca aynı anda izin kullanabiliyor. Söz konusu iznin toplam süresi 320 iş günü olarak hesaplanıyor. Bir ebeveyn kendi izninin en fazla 63 gününü eşine devretme hakkına sahip.
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