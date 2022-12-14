https://sputniknews.com.tr/20221214/finlandiya-savunma-bakani-2-ayligina-babalik-iznine-cikiyor-1064562352.html

Finlandiya Savunma Bakanı 2 aylığına babalık iznine çıkıyor

Finlandiya Savunma Bakanı 2 aylığına babalık iznine çıkıyor

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, ocak başından şubat sonuna kadar babalık iznine ayrılacağını duyurdu. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

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finlandiya

savunma bakanı

izin

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Kaikkonen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu dönemde bakanlık görevini başkasının devralacağını ifade etti.Ülkenin güvenliğinin emin ellerde olacağını belirten Kaikkonen, "Ocak-şubat için babalık iznine çıkıyorum. Çocuklar sadece bir süreliğine küçük olacaklar ve ben bunu sadece fotoğraflarla hatırlamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.Finlandiya yasalarına göre, çocuk doğduktan sonra iki ebeveynin de izin hakkı var. Bu hakkı tek seferde yalnızca bir ebeveyn kullanabiliyor.Anne ve baba 18 gün boyunca aynı anda izin kullanabiliyor. Söz konusu iznin toplam süresi 320 iş günü olarak hesaplanıyor. Bir ebeveyn kendi izninin en fazla 63 gününü eşine devretme hakkına sahip.

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