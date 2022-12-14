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https://sputniknews.com.tr/20221214/ermenistandan-rusyaya-cagri-lacin-koridorunun-acilmasini-saglayin-1064592108.html
Ermenistan'dan Rusya'ya çağrı: Laçin koridorunun açılmasını sağlayın
Ermenistan'dan Rusya'ya çağrı: Laçin koridorunun açılmasını sağlayın
Ermenistan parlamentosu, Dağlık Karabağ ile dış dünya arasında güvenli ulaşım tesis edilmesi için Rusya'ya Laçin koridorunun açılmasını sağlama çağrısı yaptı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T21:08+0300
2022-12-14T21:08+0300
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Ermenistan parlamentosunun açıklamasında, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Dağlık Karabağ'daki temas hattında periyodik olarak yaptığı provokasyonlar ve ateşkes ihlalleri, Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin yaşamlarının tehlikede olduğunu ortaya koyuyor. Mevcut duruma dayanarak, Rusya'yı 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiride belirtilen hükümlerin tam olarak uygulanmasını sağlamak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz" dendi.Ermenistan parlamentosu, BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler ile AGİT Minsk Grubu eş başkanlarını Azerbaycan'ın eylemlerini kınamaya ve Dağlık Karabağ'da insani felaketi önlemek için önlemler almaya, insani durumu izlemek için bölgeye bir misyon göndermeye çağırdı.9 Kasım 2020 tarihli bildiriye göre, Azerbaycan 3 yıl içinde Karabağ'daki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullanacağı ve Laçin şehrinin dışından geçen yeni yol inşa edecekti. Azerbaycan, 32 kilometrelik bu yolu planlanandan erken tamamladı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler, Ermenistan'a gidiş gelişler için yeni yolu kullanacak. Yeni yolun güvenliğini Rus unsurlar sağlayacak.Laçin ve köyleri 1992'de Ermeni ordusu tarafından işgal edilmiş, sonraki yıllarda buraya Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Azerbaycan süreç boyunca bu durumu savaş suçu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali olarak gördüğünü açıklamıştı.
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ermenistan, rusya, laçin

Ermenistan'dan Rusya'ya çağrı: Laçin koridorunun açılmasını sağlayın

21:08 14.12.2022
© AAErmenistan Savunma Bakanı: Rusya’dan yeni savunma kredisi talep edebiliriz
Ermenistan Savunma Bakanı: Rusya’dan yeni savunma kredisi talep edebiliriz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© AA
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Ermenistan parlamentosu, Dağlık Karabağ ile dış dünya arasında güvenli ulaşım tesis edilmesi için Rusya'ya Laçin koridorunun açılmasını sağlama çağrısı yaptı.
Ermenistan parlamentosunun açıklamasında, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Dağlık Karabağ'daki temas hattında periyodik olarak yaptığı provokasyonlar ve ateşkes ihlalleri, Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin yaşamlarının tehlikede olduğunu ortaya koyuyor. Mevcut duruma dayanarak, Rusya'yı 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiride belirtilen hükümlerin tam olarak uygulanmasını sağlamak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz" dendi.

Ermenistan parlamentosu, BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler ile AGİT Minsk Grubu eş başkanlarını Azerbaycan'ın eylemlerini kınamaya ve Dağlık Karabağ'da insani felaketi önlemek için önlemler almaya, insani durumu izlemek için bölgeye bir misyon göndermeye çağırdı.
9 Kasım 2020 tarihli bildiriye göre, Azerbaycan 3 yıl içinde Karabağ'daki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullanacağı ve Laçin şehrinin dışından geçen yeni yol inşa edecekti. Azerbaycan, 32 kilometrelik bu yolu planlanandan erken tamamladı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler, Ermenistan'a gidiş gelişler için yeni yolu kullanacak. Yeni yolun güvenliğini Rus unsurlar sağlayacak.

Laçin ve köyleri 1992'de Ermeni ordusu tarafından işgal edilmiş, sonraki yıllarda buraya Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Azerbaycan süreç boyunca bu durumu savaş suçu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali olarak gördüğünü açıklamıştı.
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