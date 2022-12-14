Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221214/duma-sabotajin-omur-boyu-hapis-cezasiyla-cezalandirilmasina-iliskin-tasariyi-kabul-etti-1064596443.html
Duma, sabotajın ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti
Duma, sabotajın ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti
Rusya Devlet Duması, sabotaj suçunun ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T21:11+0300
2022-12-14T21:11+0300
dünya
duma
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054118032_0:89:3126:1847_1920x0_80_0_0_168a1a42a5a4979bbe62d7bf275888da.jpg
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, sabotaj faaliyetlerine katılımın müebbet hapis cezasına kadar cezalandırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.Tasarı, sabotaj eylemlerine teşvik ve finansmanının yanı sıra sabotaj eylemleri konusunda eğitim ve sabotaj yapmak amacıyla suç toplulukları oluşturma faaliyetlerine cezai sorumluluk getirilmesini öngörüyor.Belge, sabotaj topluluğu oluşturma suçuna müebbet hapis, sabotaj eylemlerine teşvik suçuna 20 yıla kadar hapis, sabotaj topluluğuna katılma suçuna 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini öneriyor.Sabotaj suçunun ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin tasarı 8 Aralıkta Duma'ya sunulmuştu.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054118032_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_54b34cc4e2c090f24516805515e7ddf1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
duma, rusya
duma, rusya

Duma, sabotajın ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti

21:11 14.12.2022
© Sputnik / Алексей Майшев / Multimedya arşivine gidinDuma
Duma - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Devlet Duması, sabotaj suçunun ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, sabotaj faaliyetlerine katılımın müebbet hapis cezasına kadar cezalandırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.
Tasarı, sabotaj eylemlerine teşvik ve finansmanının yanı sıra sabotaj eylemleri konusunda eğitim ve sabotaj yapmak amacıyla suç toplulukları oluşturma faaliyetlerine cezai sorumluluk getirilmesini öngörüyor.
Belge, sabotaj topluluğu oluşturma suçuna müebbet hapis, sabotaj eylemlerine teşvik suçuna 20 yıla kadar hapis, sabotaj topluluğuna katılma suçuna 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini öneriyor.
Sabotaj suçunun ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin tasarı 8 Aralıkta Duma'ya sunulmuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала