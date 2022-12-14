https://sputniknews.com.tr/20221214/duma-sabotajin-omur-boyu-hapis-cezasiyla-cezalandirilmasina-iliskin-tasariyi-kabul-etti-1064596443.html
Duma, sabotajın ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti
Duma, sabotajın ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti
Rusya Devlet Duması, sabotaj suçunun ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T21:11+0300
2022-12-14T21:11+0300
2022-12-14T21:11+0300
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, sabotaj faaliyetlerine katılımın müebbet hapis cezasına kadar cezalandırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.Tasarı, sabotaj eylemlerine teşvik ve finansmanının yanı sıra sabotaj eylemleri konusunda eğitim ve sabotaj yapmak amacıyla suç toplulukları oluşturma faaliyetlerine cezai sorumluluk getirilmesini öngörüyor.Belge, sabotaj topluluğu oluşturma suçuna müebbet hapis, sabotaj eylemlerine teşvik suçuna 20 yıla kadar hapis, sabotaj topluluğuna katılma suçuna 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini öneriyor.Sabotaj suçunun ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin tasarı 8 Aralıkta Duma'ya sunulmuştu.
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duma, rusya
Duma, sabotajın ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti
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Rusya Devlet Duması, sabotaj suçunun ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, sabotaj faaliyetlerine katılımın müebbet hapis cezasına kadar cezalandırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.
Tasarı, sabotaj eylemlerine teşvik ve finansmanının yanı sıra sabotaj eylemleri konusunda eğitim ve sabotaj yapmak amacıyla suç toplulukları oluşturma faaliyetlerine cezai sorumluluk getirilmesini öngörüyor.
Belge, sabotaj topluluğu oluşturma suçuna müebbet hapis, sabotaj eylemlerine teşvik suçuna 20 yıla kadar hapis, sabotaj topluluğuna katılma suçuna 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini öneriyor.
Sabotaj suçunun ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin tasarı 8 Aralıkta Duma'ya sunulmuştu.