https://sputniknews.com.tr/20221214/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064560790.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 18.64 lira civarında, euro ise 19.81 lira seviyesine yükseldi. Dün 1090 doları aşarak rekor tazeleyen gram altın, 1084 dolardan alıcı buluyor. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T09:23+0300

2022-12-14T09:23+0300

2022-12-14T09:23+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

yarım gram altın

gram altın

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Dolar/TL, 18.64 civarında yatay seyrine iki aydır devam ediyor.Euro/TL, 19.81 seviyesinde hareket ediyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 1800 dolar üstündeki seyrine devam ederken, uluslararası piyasalarda 1808 dolardan işlem görüyor.Dün 1090 doları aşarak rekor tazeleyen gram altın, 1084 dolardan alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1793 lira, yarım altın 3586 lira, Cumhuriyet altını 7151 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221213/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064515009.html

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