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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20221214/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064560790.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.64 lira civarında, euro ise 19.81 lira seviyesine yükseldi. Dün 1090 doları aşarak rekor tazeleyen gram altın, 1084 dolardan alıcı buluyor. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T09:23+0300
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ekonomi
dolar
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euro
euro/tl
altın
yarım gram altın
gram altın
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Dolar/TL, 18.64 civarında yatay seyrine iki aydır devam ediyor.Euro/TL, 19.81 seviyesinde hareket ediyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 1800 dolar üstündeki seyrine devam ederken, uluslararası piyasalarda 1808 dolardan işlem görüyor.Dün 1090 doları aşarak rekor tazeleyen gram altın, 1084 dolardan alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1793 lira, yarım altın 3586 lira, Cumhuriyet altını 7151 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221213/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064515009.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:23 14.12.2022
© İHAAltın bilezik
Altın bilezik - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© İHA
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Dolar 18.64 lira civarında, euro ise 19.81 lira seviyesine yükseldi. Dün 1090 doları aşarak rekor tazeleyen gram altın, 1084 dolardan alıcı buluyor.
Dolar/TL, 18.64 civarında yatay seyrine iki aydır devam ediyor.
Euro/TL, 19.81 seviyesinde hareket ediyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın fiyatı, 1800 dolar üstündeki seyrine devam ederken, uluslararası piyasalarda 1808 dolardan işlem görüyor.
Dün 1090 doları aşarak rekor tazeleyen gram altın, 1084 dolardan alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1793 lira, yarım altın 3586 lira, Cumhuriyet altını 7151 liradan el değiştiriyor.
euro - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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