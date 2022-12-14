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https://sputniknews.com.tr/20221214/disi-yilanlarda-iki-klitoris-oldugu-kesfedildi-1064575010.html
Dişi yılanlarda iki klitoris olduğu keşfedildi
Dişi yılanlarda iki klitoris olduğu keşfedildi
Bilim insanları tarafından yapılan araştırma sonucunda, dişi yılanların klitorisleri anatomik olarak ilk defa detaylı olarak ortaya çıkarıldı. Buna göre, dişi... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T14:42+0300
2022-12-14T14:42+0300
dünya
araştırma
yılan
klitoris
bilim insanı
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Bilim insanlarından oluşan uluslararası bir araştırma ekibi, sürüngen evriminin daha iyi anlaşılmasına yol açabilecek bir keşif yaptı. Dişi yılanların klitoris yapısını detaylı olarak ortaya çıkaran araştırmacılar, dişi yılanlarda bir yerine iki klitoris olduğunu keşfetti. Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayınlanan bulgular ayrıca, klitorisin yılanlarda olmadığı veya işlevsiz olduğu yönündeki uzun süredir devam eden varsayımlara da karşı çıkıyor.Avustralya'daki Adelide Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanlarının da bulunduğu araştırma ekibi, ortaya çıkarılan bulguların -son iki yüzyıldaki araştırmalara rağmen- kadın cinsel organlarına dair biyolojik araştırmalardaki önyargıyı da yansıttığını söyledi.Araştırmayı yöneten Adelaide Üniversitesi'nden Megan Folwell, çalışmayla ilgili olarak "Soru sorulduğunda, bilim adamlarının bunu yapmayı asla düşünmediklerini düşündü. Özellikle her türdeki kadın cinsel organı ne yazık ki hala tabu olduğu için bu araştırmaya katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz" dedi.
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araştırma, yılan, klitoris, bilim insanı
araştırma, yılan, klitoris, bilim insanı

Dişi yılanlarda iki klitoris olduğu keşfedildi

14:42 14.12.2022
© Flickr / Mark McGinnisÇıngıraklı yılan
Çıngıraklı yılan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© Flickr / Mark McGinnis
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Bilim insanları tarafından yapılan araştırma sonucunda, dişi yılanların klitorisleri anatomik olarak ilk defa detaylı olarak ortaya çıkarıldı. Buna göre, dişi yılanlarda bir yerine iki klitoris bulunduğu keşfedildi.
Bilim insanlarından oluşan uluslararası bir araştırma ekibi, sürüngen evriminin daha iyi anlaşılmasına yol açabilecek bir keşif yaptı.
Dişi yılanların klitoris yapısını detaylı olarak ortaya çıkaran araştırmacılar, dişi yılanlarda bir yerine iki klitoris olduğunu keşfetti.
Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayınlanan bulgular ayrıca, klitorisin yılanlarda olmadığı veya işlevsiz olduğu yönündeki uzun süredir devam eden varsayımlara da karşı çıkıyor.
Avustralya'daki Adelide Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanlarının da bulunduğu araştırma ekibi, ortaya çıkarılan bulguların -son iki yüzyıldaki araştırmalara rağmen- kadın cinsel organlarına dair biyolojik araştırmalardaki önyargıyı da yansıttığını söyledi.
Araştırmayı yöneten Adelaide Üniversitesi'nden Megan Folwell, çalışmayla ilgili olarak "Soru sorulduğunda, bilim adamlarının bunu yapmayı asla düşünmediklerini düşündü. Özellikle her türdeki kadın cinsel organı ne yazık ki hala tabu olduğu için bu araştırmaya katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz" dedi.
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