https://sputniknews.com.tr/20221214/cumhurbaskani-erdogan-turkmenistanda-vizelerin-kaldirilmasi-ticaret-hacmimizi-artiracak-1064565989.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da: 'Vizelerin kaldırılması ticaret hacmimizi artıracak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da: 'Vizelerin kaldırılması ticaret hacmimizi artıracak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkmenistan’ın Türk Devletleri Teşkilatına tam üyelik sürecini en kısa sürede tamamlanması bizlere büyük güç katacaktır"... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T12:14+0300

2022-12-14T12:14+0300

2022-12-14T12:48+0300

politika

recep tayyip erdoğan

türkmenistan

azerbaycan

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Türkmenistan'da düzenlenen üçlü zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'dan gaz nakli için çalışmalara başlanması gerektiğini söyledi."Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda çalışmaya hazırız" diyen Erdoğan, "Türkmen doğal gazının da batı pazarlarına nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Ukrayna krizine de değinen Cumhurbaşkanı, "Tahıl anlaşması ve esir takasıyla birlikte diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa giden yolun açılabileceğini gördük" dedi.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:El ele verdiğimiz dayanışma içinde Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağız. Türkmenistan’ın Türk Devletleri Teşkilatına tam üyelik sürecini en kısa sürede tamamlanması bizlere büyük güç katacaktır.Rusya-Ukrayna savaşı enerji ve gıda tedarikini küresel çapta sarsmıştı. Türkiye cumhurbaşkanı olarak savaşın kazananı olmayacağını ifade ettim. Akan kanı durdurmak ve çatışmaları sonlandırmak için gerek ikili, gerek diğer seviyelerde çaba harcadık. Girişimlerimizle tahıl anlaşması ve esir takasıyla birlikte diplomasiye izin verilmesi takdirde barışa giden yol açılacaktır. Önce ateşkesi sonra kalıcı barışı sağlamayı ümit ediyoruz.Putin ve Zelenski ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bölgelerimizde kalıcı barışı sağlamayı ümit ediyoruz.Üç ülkenin Doğu Batı eksenli kesintisiz ulaşımı temin ettik. Birlikte çalışmalı sınır geçişleri ve gümrük işlemlerini hızlandırmalıyız. Karayolu geçiş ücretleri ya da vize ücretlerinin kaldırılması ya da düşürülmesi ticaret hacmimizi artıracaktır.Alt yapı projeleri bölgesel istikrara katkı sağlayacaktır.Avrupa Birliği tarafından Genel İşler Konseyi'nde kabul edilen kararların ülkemize ilişkin bölümü, AB'nin Türkiye'ye yönelik dar görüşlü ve ön yargılı bakışını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde AB'nin Rum/Yunan ikilisinin sözcülüğünden öteye geçemeyen talihsiz ifadelerini de kabul etmiyoruz.(Rusya-Ukrayna) Tahıl anlaşması ve esir takasıyla birlikte diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa giden yolun açılabileceğini gördük.

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