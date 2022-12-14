https://sputniknews.com.tr/20221214/chp-milletvekili-kaya-itude-iptal-edilen-arastirma-gorevi-sinavini-degerlendirdi-1064576308.html

CHP milletvekili Kaya İTÜ’de iptal edilen araştırma görevi sınavını değerlendirdi

CHP milletvekili Kaya İTÜ’de iptal edilen araştırma görevi sınavını değerlendirdi

İTÜ’de araştırma görevi sınavının iptali konusunda Radyo Sputnik’te değerlendirmelerde bulunan CHP Ankara Milletvekili Kaya, YÖK’ün duruma sessiz kaldığına... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T15:09+0300

2022-12-14T15:09+0300

2022-12-14T15:09+0300

seyir hali

radyo

yök

eğitim-sen

mustafa şentop

yıldırım kaya

istanbul teknik üniversitesi (itü)

yalova belediyesi

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CHP milletvekili Kaya İTÜ’de iptal edilen araştırma görevi sınavını değerlendirdi CHP milletvekili Kaya İTÜ’de iptal edilen araştırma görevi sınavını değerlendirdi

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü araştırma görevlisi alım sınavının iptal edilmesini olay ardından yaşananları Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Kaya, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin önemine değinerek, Eğitim-Sen’in olayı nasıl takip ettiğini aktardı. Sınav iptalinden sonra fakülte dekanı ve bölüm başkanının istifa ettiğinine özellikle vurgu yapan vekil Kaya, sınav sonuçlarının güvenlik görevlileri tarafından toplandığını ve usulsüzlük yapılmış olabileceği görüşünü dile getirdi. İptalin Yalova Belediye seçimlerinde geçmiş bir olaya benzediğini söyleyen Kaya, YÖK’ün duruma sessiz kaldığına işaret etti. Kaya, bu sınava TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlunun da girdiğini söyleyerek “Mustafa Şentop, kendi çocuğunu ikinci sınava sokmamalıydı. Belli ki burada bir şaibe yaşanacak. Şimdi bu şaibenin İTÜ’nün üzerinde bir leke olarak kalmasına hiçbirimizin hakkı yok. YÖK suskun, hiç konuşmuyor” ifadelerini kullandı.

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2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, yök, eğitim-sen, mustafa şentop, yıldırım kaya, istanbul teknik üniversitesi (itü), yalova belediyesi, аудио