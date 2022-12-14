https://sputniknews.com.tr/20221214/castilloya-ilk-gunden-sistematik-gozdagi-uyguladilar-yerli-ve-solcu-bir-lideri-hazmedemediler-1064605627.html

'Castillo'ya ilk günden sistematik gözdağı uyguladılar. Yerli ve solcu bir lideri hazmedemediler'

'Castillo'ya ilk günden sistematik gözdağı uyguladılar. Yerli ve solcu bir lideri hazmedemediler'

İbrahim Varlı’ya göre, Peru’da yaşananlar oligarşinin yerli kökenli solcu Başkan Castillo'ya darbesi. Castillo’ya seçildiğinden beri sistematik gözdağı... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T17:35+0300

2022-12-14T17:35+0300

2022-12-15T02:59+0300

eksen

radyo

pedro castillo

peru

güney amerika

protesto

darbe

ohal

olağanüstü hal (ohal)

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2021’de başkanlık seçimlerin ikinci turunda oyların yüzde 50.13’ünü alarak kazanan Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, kendisine devirmeye çalışan Kongre'yi anayasadan kaynaklanan başkanlık yetkileri uyarınca fesh etmeye çalışınca darbeye kurban gitti. 7 Aralık'ta Kongre tarafından 'kalıcı ahlaki yetersizlik' gerekçesi üzerinden azledilen Castillo, tutuklanarak hapse gönderildi. Castillo, 13 Aralık’ta Twitter hesabından, "Size hükümetimin en zor anlarında sesleniyorum; aşağılanmış, hücre hapsine atılmış ve kaçırılmış bir şekilde" ifadelerinin yer aldığı bir mektup yayınladı.Castillo'nun yerini darbeci Kongre desteğiyle Latin Amerika'da son dönemde adeta bir eğilim haline gelecek şekilde yardımcısı Dina Boluarte getirildi. Castillo, Boluarte'yi 'gaspçı' diye nitelerken, solcu liderin destekçileri Kongrenin kapatılması ve Boluarte'nin istifası için geniş çaplı gösterileri başladı. Boluarte bunun üzerine ülkede bir aylığına OHAL ilan etmek zorunda kaldı.Castillo'nun devrilmesi karşısında önde gelen Güney Amerika liderleri de ortak bildiri yayınladı. Bolivya, Kolombiya, Arjantin, Meksika, Honduras ve Venezuela liderleri, Boluarte'nin liderliğini kabul etmediklerini belirterek Castillo'ya destek çıktı. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Castillo'nun seçilmesiyle birlikte sürekli zorbalığa maruz kaldığını belirterek "Hasımları, yani bu ülkenin politik ekonomik elitleri, yöneteni kabul etmedi" ifadeleri dikkat çekti.2018'den bu yana Castillo dışında dört seçilmemiş başkan gören Peru'daki gelişmeleri Birgün gazetesi yazarı, gazeteci İbrahim Varlı ile konuştuk.‘Peru’da olanlar, oligarşinin yerli kökenli solcu lidere karşı gerçekleştirdiği bir kongre darbesi’İbrahim Varlı’ya göre, Peru’da yaşananlar oligarşinin yerli kökenli solcu lidere karşı gerçekleştirdiği bir darbe. Buna rağmen küresel sermaye ile bağlantılı kaynakların Castillo'yu 'darbeci' gibi sunmaya çalıştıklarını söyleyen Varlı, yerli kökenli Peru liderine karşı seçilmesinden bu yana uygulanan sistematik gözdağı ve hedef alma politikalarına atıfta bulundu:“Güney Amerika’nın bütününde oldukça hareketli bir dönemden geçiliyor. Peru’da yapılan ise oligarşinin yerli kökenli, solcu bir lidere yönelik darbesi. Ama Peru oligarşisi ve küresel sermaye ile bağlantılı kaynaklara bakarsanız darbeyi yapan Castillo. Olaylar farklı yansıtılıyor. Castillo kendisini görevden alacak Kongre'ye karşı hamlede bulunuyor. Castillo, Temmuz 2021’de göreve başlamıştı. Bu sürede oligarşi ağırlıklı Kongre'de iki azil oylaması yapıldı. Castillo bu süre zarfında yurtdışına gönderilmedi. Örneğin 20 Ağustos’ta Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun yemin törenine katılamadı. Latinlerin zirvesine dönem başkanlığını Peru alacak olmasına rağmen gönderilmedi. Sistematik olarak ilk günden beri uygulanan bir gözdağı, hedef alınma durumu vardı, açıkça çalıştırılmıyordu. Ne kadar bir yanlışa imza atmış olabilir? 16 ayda azil konusu yapılan 3 gensoru. Hata yapma imkanı bile verilmedi."'Yerli ve solcu bir lider gelecek, birçok şeyi değiştirecekti; bunu hazmedemediler'Peru oligarşisinin gücüne ve Aydınlık Yol ile 40 yıl süren savaşın güvenlik bürokrasisine etkisine atıf yapan Varlı, Castillo'ya atfen 'yerli ve solcu bir lider gelecek, birçok şeyi değiştirecekti; bunu hazmedemediler' vurgusu yaptı:‘Egemen sınıflara taviz verilmesini isteyenlerle uzlaşmak istemeyenler arasında bir kavga var’Sadece Peru değil aslında Latin Amerika'da pek çok ülkede benzeri bir temel izlek bulunduğunu anlatan Varlı, egemen sınıflara taviz verilmesini isteyenlerle uzlaşmak istemeyenler arasında bir kavga yaşandığına da dikkat çekti:‘21. yüzyıla özel yeni darbeler süreci yaşanıyor’Varlı’ya göre, ‘Amerikan emperyalizminin arka bahçesinde’ 21. yüzyıla özel yeni darbeler süreci yaşanıyor. Honduras, Paraguay, Brezilya, Bolivya ve son olarak da Peru’da liderlerin parlamenter darbenin kurbanı olduğunu anımsatan Varlı, hepsinin sol tandanslı liderler olduğunu ve ülkelerinde yabancı tekellerle bağlantılı doğal kaynakların sömürülmesine karşı çıktıklarının altını çizdi:'Latin Amerika liderlerinin orak bildirileri çok önemli'Varlı, Castillo'ya yönelik darbeye itiraz eden Latin Amerika liderlerinin ortak bildiri yayınlamasının ise yerleşik oligarşi ve Amerikan emperyalizmine karşı güçlü bir mesaj olduğu görüşünde:

https://sputniknews.com.tr/20221214/peruda-ohal-ilan-edildi-1064601541.html

https://sputniknews.com.tr/20221213/peru-cumhurbaskanligindan-azledilen-castillo-destekcilerinin-protestolarinda-7-kisi-oldu-1064513962.html

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radyo, pedro castillo, peru, güney amerika, protesto, darbe, ohal, olağanüstü hal (ohal)