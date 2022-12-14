https://sputniknews.com.tr/20221214/bm-kuresel-ticaret-hacmi-32-trilyon-dolara-ulasabilir-1064559146.html

BM: Küresel ticaret hacmi 32 trilyon dolara ulaşabilir

BM: Küresel ticaret hacmi 32 trilyon dolara ulaşabilir

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel ticaret hacminin 2022'nin sonunda 32 trilyon ABD doları seviyesine yükseleceğini öngördü. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

bm

birleşmiş milletler (bm)

ticaret

dolar

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UNCTAD'ın 2022 Küresel Ticaret Eğilimleri Raporu'nda, bu yılın ikinci yarısında dünya genelinde ticarette hafif yavaşlama görülmesine rağmen yıl boyunca küresel ticaret hacmindeki ilerlemenin istikrarını koruduğu bildirildi.Birçok ülkede kötüye giden ekonomik şartlar ve artan güvensizliğin 2022'nin ikinci yarısında yavaşlamaya sebep olduğu fakat buna rağmen yıl sonuna doğru küresel ticaret hacminin 32 trilyon doları bulacağı tahmini yapıldı.2022'nin üçüncü çeyreğinde mal ticaretinin yüzde 1 azaldığı, ikinci çeyrekte ise hizmet ticaretinin yüzde 1.3 artış gösterdiği bilgisi paylaşıldı.Raporda, yılın dördüncü çeyreğinde mal ve hizmetlerde küresel ticaret değerinin azalacağı öngörüldü.

https://sputniknews.com.tr/20221207/rusya-cin-ticareti-11-ayda-rekor-olan-1724-milyar-dolara-ulasti-1064311131.html

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bm, birleşmiş milletler (bm), ticaret, dolar