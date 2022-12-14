https://sputniknews.com.tr/20221214/bloomberg-ukrayna-savasindaki-kis-molasi--kiev-ve-bati-icin-yenilgiye-donusecek-1064596773.html
Bloomberg: Ukrayna savaşındaki kış molası, Kiev ve Batı için yenilgiye dönüşecek
Bloomberg: Ukrayna savaşındaki kış molası, Kiev ve Batı için yenilgiye dönüşecek
Bloomberg yazarı Hal Brands, Ukrayna’daki savaşın uzamasının, Kiev ve Batılı müttefikleri için felakete dönüşeceğini belirtti. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T21:14+0300
2022-12-14T21:14+0300
2022-12-14T21:14+0300
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bloomberg, batı
Bloomberg: Ukrayna savaşındaki kış molası, Kiev ve Batı için yenilgiye dönüşecek
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Bloomberg yazarı Hal Brands, Ukrayna’daki savaşın uzamasının, Kiev ve Batılı müttefikleri için felakete dönüşeceğini belirtti.