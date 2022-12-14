https://sputniknews.com.tr/20221214/beyaz-saray-ukraynaya-yardim-paketine-patriot-sistemlerinin-dahil-edilecegini-dogrulamadi-1064595641.html

Beyaz Saray, Ukrayna’ya yardım paketine Patriot sistemlerinin dahil edileceğini doğrulamadı

Beyaz Saray, Ukrayna’ya yardım paketine Patriot sistemlerinin dahil edileceğini doğrulamadı

ABD medyasında bu hafta içinde Patriot hava savunma sistemlerinin Kiev'e gönderileceğinin açıklanabileceği yönünde çıkan haberler Beyaz Saray tarafından... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T20:29+0300

2022-12-14T20:29+0300

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ukrayna krizi

john kirby

patriot

ukrayna

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bugünkü basın toplantısında Ukrayna’ya sağlanacak sıradaki yardım paketine Patriot hava savunma sistemlerini dahil edileceğini doğrulayamadığını söyledi.Kirby, gazetecilerden gelen ilgili soruya, “Bu haberi doğrulayamam” yanıtını verdi.Sözcü, Beyaz Saray'ın yeni yardım paketinin detayları hakkında konuşmaya hazır olduğunda ‘kesinlikle’ konuşacağını sözlerine ekledi.Daha önce ABD medyası, ABD makamlarının bu hafta içinde Patriot hava savunma sistemlerini Kiev'e gönderileceğini açıklayabileceklerini yazmıştı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, bu yöndeki haberlere ilişkin yorumunda NATO’nun Kiev’e NATO personelli Patriot sistemleri göndermesi durumunda söz konusu sistemlerin Rus ordusunun meşru hedefi olacaklarını belirtmişti.Gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takası kapsamında bir ABD vatandaşının teslim edildiğini doğrulayabilirim" diyen Kirby, "Bu haberi kesinlikle memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak gizlilik nedeniyle bu kişi hakkında ayrıntı veremem" ifadelerini kullandı.Konuyla ilgili Rusya'daki ilgili resmi makamlardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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john kirby, patriot, ukrayna