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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221214/berdyanskta-elektrik-diregi-patlatildi-10-bin-abone-elektriksiz-kaldi-1064599122.html
Berdyansk’ta elektrik direği patlatıldı: 10 bin abone elektriksiz kaldı
Berdyansk’ta elektrik direği patlatıldı: 10 bin abone elektriksiz kaldı
Zaporojye Bölgesi’nin Berdyansk şehrinde, kimliği belirsiz kişilerin elektrik direğini patlatması sonucu 10 bin abonenin elektriksiz kaldığı belirtildi. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T22:28+0300
2022-12-14T22:28+0300
ukrayna krizi
zaporojye
elektrik
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Olay için ‘terör eylemi’ nitelendirmesinde bulunan Berdyansk Belediye Başkanı Aleksandr Saulenko, saldırının “Ukraynalı işgalcilerin uşakları” tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.Olayın, 13 Aralık Salı günü akşamı meydana geldiğini anlatan Saulenko, kimliği belirsiz kişilerin elektrik direğinin yanı sıra bir trafoyu da patlattığını kaydetti.Halihazırda Berdyansk’ta 10 bin abonenin elektriksiz kaldığını dile getiren Belediye Başkanı, olay yerinde, saldırının “somut kişiler” tarafından yapıldığını gösteren delillerin tespit edildiğini ve güvenlik güçlerinin suçluları bulmak için arama çalışmalarını başlattığını anlattı.
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zaporojye, elektrik

Berdyansk’ta elektrik direği patlatıldı: 10 bin abone elektriksiz kaldı

22:28 14.12.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIElektrik
Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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Zaporojye Bölgesi’nin Berdyansk şehrinde, kimliği belirsiz kişilerin elektrik direğini patlatması sonucu 10 bin abonenin elektriksiz kaldığı belirtildi.
Olay için ‘terör eylemi’ nitelendirmesinde bulunan Berdyansk Belediye Başkanı Aleksandr Saulenko, saldırının “Ukraynalı işgalcilerin uşakları” tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.
Olayın, 13 Aralık Salı günü akşamı meydana geldiğini anlatan Saulenko, kimliği belirsiz kişilerin elektrik direğinin yanı sıra bir trafoyu da patlattığını kaydetti.
Halihazırda Berdyansk’ta 10 bin abonenin elektriksiz kaldığını dile getiren Belediye Başkanı, olay yerinde, saldırının “somut kişiler” tarafından yapıldığını gösteren delillerin tespit edildiğini ve güvenlik güçlerinin suçluları bulmak için arama çalışmalarını başlattığını anlattı.
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