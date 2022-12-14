https://sputniknews.com.tr/20221214/berdyanskta-elektrik-diregi-patlatildi-10-bin-abone-elektriksiz-kaldi-1064599122.html

Berdyansk’ta elektrik direği patlatıldı: 10 bin abone elektriksiz kaldı

Berdyansk’ta elektrik direği patlatıldı: 10 bin abone elektriksiz kaldı

Zaporojye Bölgesi’nin Berdyansk şehrinde, kimliği belirsiz kişilerin elektrik direğini patlatması sonucu 10 bin abonenin elektriksiz kaldığı belirtildi. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T22:28+0300

2022-12-14T22:28+0300

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ukrayna krizi

zaporojye

elektrik

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Olay için ‘terör eylemi’ nitelendirmesinde bulunan Berdyansk Belediye Başkanı Aleksandr Saulenko, saldırının “Ukraynalı işgalcilerin uşakları” tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.Olayın, 13 Aralık Salı günü akşamı meydana geldiğini anlatan Saulenko, kimliği belirsiz kişilerin elektrik direğinin yanı sıra bir trafoyu da patlattığını kaydetti.Halihazırda Berdyansk’ta 10 bin abonenin elektriksiz kaldığını dile getiren Belediye Başkanı, olay yerinde, saldırının “somut kişiler” tarafından yapıldığını gösteren delillerin tespit edildiğini ve güvenlik güçlerinin suçluları bulmak için arama çalışmalarını başlattığını anlattı.

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