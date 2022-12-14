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Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T22:58+0300
2022-12-14T23:06+0300
savunma
bayraktar
selçuk bayraktar
insansız hava aracı (iha)
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Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.Baykar tarafından hayata geçirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma, agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek şekilde geliştiriliyor.Verilen bilgiye göre, insansız savaş uçağının düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olması hedefleniyor.Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacağı belirtilen uçağın, gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebileceği belirtiliyor.Kızılelma'nın teknik özellikleri ise şu şekilde açıklanıyor;- 500 Nm Görev Yarı Çapı- 35.000 Feet Operasyonel İrtifa- 5 Saat Havada Kalış Süresi- 6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı- 0.6 Mach Seyir Hızı- 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi- Otomatik İniş ve Kalkış- Düşük Görünürlük- Yüksek Manevra Kabiliyeti- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti- AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık
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bayraktar, selçuk bayraktar, insansız hava aracı (iha)
bayraktar, selçuk bayraktar, insansız hava aracı (iha)

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi

22:58 14.12.2022 (güncellendi: 23:06 14.12.2022)
© AABayraktar Kızılelma
Bayraktar Kızılelma - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© AA
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Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Baykar tarafından hayata geçirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma, agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek şekilde geliştiriliyor.

Verilen bilgiye göre, insansız savaş uçağının düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olması hedefleniyor.
Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacağı belirtilen uçağın, gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebileceği belirtiliyor.

Kızılelma'nın teknik özellikleri ise şu şekilde açıklanıyor;
- 500 Nm Görev Yarı Çapı
- 35.000 Feet Operasyonel İrtifa
- 5 Saat Havada Kalış Süresi
- 6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı
- 0.6 Mach Seyir Hızı
- 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- Otomatik İniş ve Kalkış
- Düşük Görünürlük
- Yüksek Manevra Kabiliyeti
- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
- AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık
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