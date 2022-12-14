Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi
22:58 14.12.2022 (güncellendi: 23:06 14.12.2022)
© AABayraktar Kızılelma
© AA
Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Bayraktar #KIZILELMA'nın ilk uçuş günü... ✈️🍎🚀— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 14, 2022
Bu uçuşla ülkemiz, havacılıkta yeni bir dünyanın kapılarını açmış oldu. Tıpkı ecdadımızın demir dağların kapılarını açtığı gibi...🇹🇷
Today marks the maiden flight of Bayraktar #KIZILELMA, our unmanned fighter jet... pic.twitter.com/Gfy5kr2YxO
Baykar tarafından hayata geçirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma, agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek şekilde geliştiriliyor.
Verilen bilgiye göre, insansız savaş uçağının düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olması hedefleniyor.
Verilen bilgiye göre, insansız savaş uçağının düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olması hedefleniyor.
Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacağı belirtilen uçağın, gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebileceği belirtiliyor.
Kızılelma'nın teknik özellikleri ise şu şekilde açıklanıyor;
Kızılelma'nın teknik özellikleri ise şu şekilde açıklanıyor;
- 500 Nm Görev Yarı Çapı
- 35.000 Feet Operasyonel İrtifa
- 5 Saat Havada Kalış Süresi
- 6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı
- 0.6 Mach Seyir Hızı
- 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- Otomatik İniş ve Kalkış
- Düşük Görünürlük
- Yüksek Manevra Kabiliyeti
- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
- AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık
- 35.000 Feet Operasyonel İrtifa
- 5 Saat Havada Kalış Süresi
- 6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı
- 0.6 Mach Seyir Hızı
- 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- Otomatik İniş ve Kalkış
- Düşük Görünürlük
- Yüksek Manevra Kabiliyeti
- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
- AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık