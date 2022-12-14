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https://sputniknews.com.tr/20221214/balonlu-uzay-yolculugunda-testler-yapildi-bir-bilet-37-milyon-lira-1064566946.html
Balonlu uzay yolculuğunda testler yapıldı: Bir bilet 3.7 milyon lira
Balonlu uzay yolculuğunda testler yapıldı: Bir bilet 3.7 milyon lira
Halo Space adlı uzay turizm şirketi ilk başarılı test uçuşunu tamamladı. İnsansız BİR kapsüle bağlı devasa balon stratosfere 37 kilometre yaklaştıktan sonra... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T12:50+0300
2022-12-14T13:00+0300
uzay
balon
yaşam
uzay aracı
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İspanyol Halo Space adlı uzay turizmi şirketi, balonunun stratosfere 37 kilometre yükseldiğini gören ilk başarılı test uçuşunu tamamladı. Halo Space, insansız aracı 4 saat 10 dakika uçurduktan sonra belirlenmiş bir alana güvenli bir şekilde indirdi.Her yıl 3 bin yolcu taşıyacakŞirket, 2029'dan itibaren şişirilmiş bir balona bağlı dairesel bir kapsülle 'sıfır emisyonlu' ticari uçuşlar sunmayı planladığını belirtti. Şirket bu yılın ardından her sene boyunca 400 seferde 3 bin yolcu taşıyacağını aktardı.Ancak, uzaydan Dünya'nın 360 derecelik manzarasını görmek isteyen yolcular bir bilet için 200 bin doları (yaklaşık 3.7 milyon lira) gözden çıkarmak zorunda kalacak.NTV'nin aktardığına göre, Halo Space CEO’su Carlos Mira, geçen hafta yapılan test uçuşunun Hindistan'ın Haydarabad kentindeki Tata Temel Araştırma Enstitüsü (TIFR) merkezinden yapıldığını ve uçuşun tam olarak planlandığı gibi gittiğini söyledi.Mira, “Bu ilk uçuştaki amacımız, uçuş programının en kritik parçalarından ikisi olan güvenlik sistemlerimizin yanı sıra navigasyon ve kontrol sistemimizi test etmekti. Tam olarak beklendiği gibi performans göstermelerinin yanı sıra, bu sistemleri geliştirmeye devam ederken ve birkaç ay içinde yapılacak bir sonraki test uçuşuna hazırlanırken kullanılacak sensörler, aletler ve uçaktaki kameralardan önemli veriler toplayabildik” dedi.İkinci test uçuşu gelecek yılŞirketin uzay mühendisi ve CTO'su Alberto Castrillo, "Bu süreçte, uçuş simülasyon algoritmalarını doğrulayacağız, kapsül ile uçuş kontrolü arasındaki iletişimi test edeceğiz ve ayrıca kapsüle takılı sensörlerden binlerce veri noktası toplayacağız" dedi.Denemelerin başarıyla tamamlanmasının ardından ticari seferlere başlayacak olan Halo Space, dünya çapında dört kıtada uçuş üsleri kurmayı planladığını aktardı.Halo Space’in CEO’su ve kurucusu Carlos Mira “Geçtiğimiz 12 ay boyunca önceden var olan, kendini kanıtlamış ve güvenilir teknolojiyi kullanmak için havacılık endüstrisindeki en iyi ve en tecrübeli şirketlerle çalıştık. Ekip, ilk yıl içinde başardıklarımızdan oldukça memnun. Ancak nereye doğru yol aldığımız konusunda daha da heyecanlıyız. Yolculara hayat değiştiren bir deneyim sunarak onları dünyanın 40 kilometre dışına, uzayın kenarına götüreceğiz” dedi.Halo Space, basınçlı kapsüllerinin CO2 salınımı yapmadan yükseldiğini belirtti. Böylece bu kapsüller, uzayı ziyaret etmenin en çevre dostu yolu haline geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220412/adanadan-uzaya-kebap-yollama-denemesi-stratosfer-tabakasinda-patlayan-kebap-hatayda-denize-dustu-1055494356.html
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uzay, balon, uzay aracı
uzay, balon, uzay aracı

Balonlu uzay yolculuğunda testler yapıldı: Bir bilet 3.7 milyon lira

12:50 14.12.2022 (güncellendi: 13:00 14.12.2022)
© Halo SpaceBalonlu uzay yolculuğu
Balonlu uzay yolculuğu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© Halo Space
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Halo Space adlı uzay turizm şirketi ilk başarılı test uçuşunu tamamladı. İnsansız BİR kapsüle bağlı devasa balon stratosfere 37 kilometre yaklaştıktan sonra belirlenmiş bir alana güvenli bir şekilde indirdi.
İspanyol Halo Space adlı uzay turizmi şirketi, balonunun stratosfere 37 kilometre yükseldiğini gören ilk başarılı test uçuşunu tamamladı. Halo Space, insansız aracı 4 saat 10 dakika uçurduktan sonra belirlenmiş bir alana güvenli bir şekilde indirdi.

Her yıl 3 bin yolcu taşıyacak

Şirket, 2029'dan itibaren şişirilmiş bir balona bağlı dairesel bir kapsülle 'sıfır emisyonlu' ticari uçuşlar sunmayı planladığını belirtti. Şirket bu yılın ardından her sene boyunca 400 seferde 3 bin yolcu taşıyacağını aktardı.
Ancak, uzaydan Dünya'nın 360 derecelik manzarasını görmek isteyen yolcular bir bilet için 200 bin doları (yaklaşık 3.7 milyon lira) gözden çıkarmak zorunda kalacak.
NTV'nin aktardığına göre, Halo Space CEO’su Carlos Mira, geçen hafta yapılan test uçuşunun Hindistan'ın Haydarabad kentindeki Tata Temel Araştırma Enstitüsü (TIFR) merkezinden yapıldığını ve uçuşun tam olarak planlandığı gibi gittiğini söyledi.
Mira, “Bu ilk uçuştaki amacımız, uçuş programının en kritik parçalarından ikisi olan güvenlik sistemlerimizin yanı sıra navigasyon ve kontrol sistemimizi test etmekti. Tam olarak beklendiği gibi performans göstermelerinin yanı sıra, bu sistemleri geliştirmeye devam ederken ve birkaç ay içinde yapılacak bir sonraki test uçuşuna hazırlanırken kullanılacak sensörler, aletler ve uçaktaki kameralardan önemli veriler toplayabildik” dedi.

İkinci test uçuşu gelecek yıl

© Halo Space Diğer taraftan Halo Space, 2023'ün ilk yarısının sonu için İspanya'nın Sevilla kentinde ikinci bir test uçuşu planlanıyor. Şirket, bu esnada iniş ve iniş sırasında parafoil kullanarak uçağı yönlendirmeyi deneyecek.
Diğer taraftan Halo Space, 2023'ün ilk yarısının sonu için İspanya'nın Sevilla kentinde ikinci bir test uçuşu planlanıyor. Şirket, bu esnada iniş ve iniş sırasında parafoil kullanarak uçağı yönlendirmeyi deneyecek. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
Diğer taraftan Halo Space, 2023'ün ilk yarısının sonu için İspanya'nın Sevilla kentinde ikinci bir test uçuşu planlanıyor. Şirket, bu esnada iniş ve iniş sırasında parafoil kullanarak uçağı yönlendirmeyi deneyecek.
© Halo Space
Şirketin uzay mühendisi ve CTO'su Alberto Castrillo, "Bu süreçte, uçuş simülasyon algoritmalarını doğrulayacağız, kapsül ile uçuş kontrolü arasındaki iletişimi test edeceğiz ve ayrıca kapsüle takılı sensörlerden binlerce veri noktası toplayacağız" dedi.
Denemelerin başarıyla tamamlanmasının ardından ticari seferlere başlayacak olan Halo Space, dünya çapında dört kıtada uçuş üsleri kurmayı planladığını aktardı.
Halo Space’in CEO’su ve kurucusu Carlos Mira “Geçtiğimiz 12 ay boyunca önceden var olan, kendini kanıtlamış ve güvenilir teknolojiyi kullanmak için havacılık endüstrisindeki en iyi ve en tecrübeli şirketlerle çalıştık. Ekip, ilk yıl içinde başardıklarımızdan oldukça memnun. Ancak nereye doğru yol aldığımız konusunda daha da heyecanlıyız. Yolculara hayat değiştiren bir deneyim sunarak onları dünyanın 40 kilometre dışına, uzayın kenarına götüreceğiz” dedi.
Halo Space, basınçlı kapsüllerinin CO2 salınımı yapmadan yükseldiğini belirtti. Böylece bu kapsüller, uzayı ziyaret etmenin en çevre dostu yolu haline geliyor.
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