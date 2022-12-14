https://sputniknews.com.tr/20221214/bakan-bozdagdan-cocuga-cinsel-istismar-yorumu-adalet-bakani-her-konuda-konusmaz-1064560489.html
Bakan Bozdağ'dan 'çocuğa cinsel istismar' yorumu: Adalet Bakanı her konuda konuşmaz
Bakan Bozdağ'dan 'çocuğa cinsel istismar' yorumu: Adalet Bakanı her konuda konuşmaz
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, H.K.G.'nin 6 yaşında imam nikâhı ile “evlendirilmesi” ve yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması hakkında bir açıklama yaptı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T08:45+0300
2022-12-14T08:45+0300
2022-12-14T08:45+0300
türkiye
adalet bakanlığı
adalet bakanı
bekir bozdağ
ismailağa vakfı
ismailağa cemaati
ismailağa camii ilim ve hizmet vakfı
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında imam nikâhı ile “evlendirilmesi” ve yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması hakkında bir açıklama yaptı.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan Bozdağ, konu hakkında açıklama yapmadığına yönelik eleştirileri şöyle yanıtladı:
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adalet bakanlığı, adalet bakanı, bekir bozdağ, ismailağa vakfı, ismailağa cemaati, ismailağa camii ilim ve hizmet vakfı, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar
adalet bakanlığı, adalet bakanı, bekir bozdağ, ismailağa vakfı, ismailağa cemaati, ismailağa camii ilim ve hizmet vakfı, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar
Bakan Bozdağ'dan 'çocuğa cinsel istismar' yorumu: Adalet Bakanı her konuda konuşmaz
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, H.K.G.'nin 6 yaşında imam nikâhı ile “evlendirilmesi” ve yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması hakkında bir açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında imam nikâhı ile “evlendirilmesi” ve yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması hakkında bir açıklama yaptı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan Bozdağ, konu hakkında açıklama yapmadığına yönelik eleştirileri şöyle yanıtladı:
"Ben Adalet Bakanı’yım. Adalet Bakanı her konuda konuşmaz. Hele hele yargıya intikal eden konularda konuşmaz. Bizden görüşülen davalarda tarafgirlik bekleniyor. Benim her sözüm yargıyı etkiler. Şimdi bırakalım yargı görevini yapsın, hukuk işlesin, sonuçta adalet de hak da ortaya çıkacaktır."