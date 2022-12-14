https://sputniknews.com.tr/20221214/bakan-bozdagdan-cocuga-cinsel-istismar-yorumu-adalet-bakani-her-konuda-konusmaz-1064560489.html

Bakan Bozdağ'dan 'çocuğa cinsel istismar' yorumu: Adalet Bakanı her konuda konuşmaz

Bakan Bozdağ'dan 'çocuğa cinsel istismar' yorumu: Adalet Bakanı her konuda konuşmaz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, H.K.G.'nin 6 yaşında imam nikâhı ile “evlendirilmesi” ve yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması hakkında bir açıklama yaptı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

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ismailağa camii ilim ve hizmet vakfı

cinsel istismar

çocuklara yönelik cinsel istismar

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında imam nikâhı ile “evlendirilmesi” ve yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması hakkında bir açıklama yaptı.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan Bozdağ, konu hakkında açıklama yapmadığına yönelik eleştirileri şöyle yanıtladı:

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