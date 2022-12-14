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SON DAKİKA | Bakan Bilgin: Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz
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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20221214/bakan-bilgin-asgari-ucreti-diger-ucretleri-de-rahatlatacak-duzeyde-bir-uzlasmayla-belirleyecegiz-1064564363.html
Bakan Bilgin: Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz
Bakan Bilgin: Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz" dedi. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T11:37+0300
2022-12-14T11:40+0300
ekonomi
asgari ücret
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
vedat bilgin
ekonomi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret tespitine dair bir açıklama yaptı ve "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz" dedi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 2. toplantısını gerçekleştirecek. Teknik düzeyde yapılacak toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katılmayacak.
https://sputniknews.com.tr/20221214/asgari-ucret-tespit-komisyonu-2-kez-toplaniyor-1064563059.html
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asgari ücret, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, vedat bilgin, ekonomi
asgari ücret, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, vedat bilgin, ekonomi

Bakan Bilgin: Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz

11:37 14.12.2022 (güncellendi: 11:40 14.12.2022)
© AAAsgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yapılıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yapılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret tespitine dair bir açıklama yaptı ve "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz" dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 2. toplantısını gerçekleştirecek. Teknik düzeyde yapılacak toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katılmayacak.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
EKONOMİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. kez toplanıyor
10:42
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