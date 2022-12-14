https://sputniknews.com.tr/20221214/bakan-bilgin-asgari-ucreti-diger-ucretleri-de-rahatlatacak-duzeyde-bir-uzlasmayla-belirleyecegiz-1064564363.html

Bakan Bilgin: Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz

Bakan Bilgin: Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz" dedi. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T11:37+0300

2022-12-14T11:37+0300

2022-12-14T11:40+0300

ekonomi

asgari ücret

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

vedat bilgin

ekonomi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret tespitine dair bir açıklama yaptı ve "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz" dedi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 2. toplantısını gerçekleştirecek. Teknik düzeyde yapılacak toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katılmayacak.

https://sputniknews.com.tr/20221214/asgari-ucret-tespit-komisyonu-2-kez-toplaniyor-1064563059.html

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asgari ücret, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, vedat bilgin, ekonomi