https://sputniknews.com.tr/20221214/arjantin-bir-kez-daha-dunya-kupasi-finalinde-1064624121.html

Arjantin bir kez daha Dünya Kupası finalinde

Arjantin bir kez daha Dünya Kupası finalinde

Dünya Kupası'nda Arjantinli yıldız Messi takımını sırtlayan isim olmayı başardı. Tangocular, Hırvatistan ile karşılaştığı maçta 3-0’lık skorla gülen taraf oldu... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

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lionel messi

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Arjantin bir kez daha Dünya Kupası finalinde Arjantin bir kez daha Dünya Kupası finalinde

Veri Maç’ın bu bölümünde, yarı finalde oynanan Arjantin-Hırvatistan maçı futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.Messi’li Tangocular son finalist Hırvatistan’ı eli boş gönderdiOyunun ilk üçte birlik kısmının dengeli geçtiği maçın 32. Dakikasında Arjantin’den Julian Alvarez rakip savunmanın arkasına sarkarak Hırvatistan’ı gafil avladı. Kalecinin müdahalesiyle yerde kalan başarılı futbolcu takımına penaltı kazandırdı. Meşin yuvarlağı alıp penaltıyı kullanan Messi, isabetli vuruşuyla ağları sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi.Golle birlikte avantajı da eline geçiren Scaloni’nin öğrencileri tehlikeli ataklarını sıklaştırdı. Alvarez 39. Dakikada kendi yarı alanından hızlı çıkarak, kaleciyle karşı karşıya gelip bir kez daha skor üretmeyi başardı ve takımı adına farkı ikiye çıkardı.İkinci yarıda da kendinden emin bir görüntü çizen Arjantin, 69. Dakika da bir gol daha buldu. Sağ taraftan ceza alanına giren ve son çizgiye kadar inen Messi'nin çıkardığı topu tamamlayan Alvarez, kendisinin iki, takımının üçüncü golünü kaydetti ve maç da 3-0’lık skorla sona erdi.Böylece 36 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Arjantin, Dünya Kupası’nda oynadığı 6. yarı final maçından da galibiyetle ayrıldı.Lionel Messi ise bu maçta da sonuca gitmeyi başararak gol sayısını 5'e çıkardı ve Fransa’dan Mbappe ile girdiği gol krallığı yarışına ortak oldu.Programda ayrıca dev turnuvada görev alan kalecilere de ayrı bir yer ayrıldı. 1966 yılından 2018 yılına kadar olan Dünya Kupası maçlarındaki penaltı kurtarılma oranı yüzde 17’ydi. Ancak bilimin de öncülük etmesiyle birlikte farklı yol ve yöntemlerin damga vurduğu modern futbolda file bekçileri daha başarılı bir performansa imza attılar. Katar’ın ev sahipliğindeki FIFA Dünya Kupası’nda kalecilerin penaltı kurtarma oranlarının yüzde 35’e yükselmesinin altı çizildi.Japonya karşısında 4 penaltının 3’ünü kurtararak tüm futbol otoritelerinin dikkatini çeken Hırvatistan’dan Dominik Livakovic ve bu turnuvada oynadığı 5 maçta kalesinde sadece 1 gole izin veren Fas’tan Yassine Bounou gibi eldivenlerin bu turnuvada yıldızlaşmasına vurgu yapıldı.

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