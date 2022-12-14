https://sputniknews.com.tr/20221214/arastirma-gencler-daha-fazla-hastalik-izni-aliyor-1064557622.html

Araştırma: Gençler daha fazla hastalık izni alıyor

Araştırma: Gençler daha fazla hastalık izni alıyor

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, Milenyum ve Z Kuşağı’nın hastayken çalışma oranları diğer yaş gruplarına göre çok daha düşük. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T03:11+0300

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yaşam

araştırma

abd

hastalık

izin

iş

çalışma

z kuşağı

y kuşağı

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Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, gençlerin ileri yaştakilere göre işten hastalık izni alma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.OnePoll anket şirketinin araştırmasında, Milenyum ve Z Kuşağı'nın hastayken çalışma oranlarının diğer yaş gruplarına göre çok daha düşük olduğu görüldü. Buna göre, ABD'lilerin neredeyse yarısı hasta olduklarında iş yerinden izin almaya çekiniyor ancak gençler bu konuda daha cesur.Sözcü'nün aktardığına göre, 2000 kişinin katıldığı ankette kendilerini kötü hissettikleri anda izin alarak çalışmaya son vereceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 41 oldu. Y Kuşağı (Milenyum) ve Z Kuşağı ise işten mazeret izni almaya en yatkın grup olarak dikkat çekti. X Kuşağı ve daha ileri yaştakilerse çoğunlukla hasta olsalar da çalışmaya devam edeceklerini söyledi.Araştırma, Kovid-19 pandemisinin çalışanları sağlıkları konusunda daha dikkatli olmaya yönelttiğini, birçok kişinin hasta olmaya başladıklarını hissettikleri anda önlem almaya ve toplum içine çıkmamaya başladığını gösterdi.

https://sputniknews.com.tr/20221117/regl-izni-kanun-teklifiyle-gundemde-hangi-ulkelerde-uygulaniyor-1063561643.html

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araştırma, abd, hastalık, izin, iş, çalışma, z kuşağı, y kuşağı