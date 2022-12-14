https://sputniknews.com.tr/20221214/almanyadaki-arastirmadan-adana-cikti-en-iyi-emeklilik-sehri-insan-ac-kalmaz-1064586656.html

Almanya'daki araştırmadan Adana çıktı: 'En iyi emeklilik şehri, insan aç kalmaz'

Almanya'daki araştırmadan Adana çıktı: 'En iyi emeklilik şehri, insan aç kalmaz'

Almanya'da yayınlanan bir derginin dünyada farklı ülkelerden 799 kentte yaptığı araştırmada, en iyi emeklilik geçirilecek ilk 10 kent arasına Türkiye'den... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T16:26+0300

2022-12-14T16:26+0300

2022-12-14T16:27+0300

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emeklilik

anket

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Almanya’da yayımlanan Focus dergisı tarafından yapılan araştırma ve oylama sonucu Adana listeye 77.1 puanla 6. sıradan girdi.Dergide kentle ilgili değerlendirmede, "Adana, bu yıl ilk 10’a giren iki yeni şehirlerden biri. 2.2 milyon nüfusuyla Türkiye'nin 5. büyük şehri, ülkenin doğusunda, Akdeniz kıyılarından biraz daha iç kısımlarda. Tarımsal açıdan önemli bir alanın ortasında yer alıyor. Ülkenin en büyük üniversitelerinden biri de burada bulunuyor. Roma döneminden kalma birkaç tarihi cami ve bina, şehri turistler için ilginç kılmaktadır. Frankfurt'tan yaklaşık 2 bin 500 kilometre uzaklıkta" denildi.Öte yandan değerlendirmede, "Adana sıralamada en ucuz şehirlerden biridir. Burada yaşamanın maliyeti Berlin'den yaklaşık üçte iki daha düşük ve kiralar yüzde 90 daha düşük. Buna ek olarak, sağlık sistemi ve iklim yüksek oranda derecelendirildi. Adana, bir önceki yıl listeye giren Antalya'dan daha çok oy alan Türk şehri oldu" ifadelerine yer verildi.Doğma büyüme Adanalı olduğunu söyleyen 66 yaşındaki işçi emeklisi Ramazan Gülbağ, listede Adana’nın emekliler için ideal bir kent olduğunu destekleyerek, “Kiralar diğer kentlere göre daha uygun ve gezmesi kolay bir kent. Hem otobüsler bedava hem de mesafeler yakın. İklimi çok güzel, kış içinde yaz yaşıyoruz. Burada yağmur yağar kış olur, güneş açar yaz olur. Emekliler buraya gelsin. İnsan Adana’da aç kalmaz” dedi.Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı’na spor yapmaya gelen 65 yaşındaki emekli Başak Yıldırım ise, "Özellikle sebze ve meyveler uygun. Kışın yakıt giderinin az olması büyük avantaj. Yiyeceği, içeceği bol olduğu için emekliler için bir cennet olduğunu düşünüyorum. Parklarda birçok spor alanı var. Bu parklar, emekliler için hem dinlenmek hem de buluşup sosyalleşmek adına çok elverişli yerler” ifadelerini kullandı.Emekli öğretmen Kamil Dilli de Adana’nın ekonomik, iklimi güzel, tarlası, bağı, bahçesi, arazisi bol ve yaşamak için çok elverişli bir yer olduğunu belirterek Adanalı olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20221108/almanyada-turkler-ve-polonyalilar-suc-magduru-olmaktan-daha-fazla-endise-duyuyor-1063202496.html

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