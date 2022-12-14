https://sputniknews.com.tr/20221214/ak-partili-arvas-twitter-uzun-yillardir-turkiyede-iktidara-yonelik-bir-operasyon-yurutuyor-1064588496.html
AK Partili Arvas: Twitter uzun yıllardır Türkiye’de iktidara yönelik bir operasyon yürütüyor
AK Partili Arvas: Twitter uzun yıllardır Türkiye’de iktidara yönelik bir operasyon yürütüyor
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas Sputnik’e yaptığı değerlendirmede Twitter’ın AK Parti iktidarına yönelik bir engelleme politikası... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T17:24+0300
2022-12-14T17:24+0300
2022-12-14T17:24+0300
türkiye
ak parti
tanıtım
medya
sosyal medya
twitter
musk
elon musk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1e/1063994403_0:9:1201:684_1920x0_80_0_0_4cde6a0d3fe0223f3fffb53d98978ee0.jpg
Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin eski yönetiminin 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibinin talebi üzerine Biden’ın oğlu Hunter Biden'la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgeleri ifşa etti. Twitter yönetimin ABD siyaseti üzerine etkilerinin ortaya çıkması üzerine, şirketin Türkiye’de de benzer uygulamaları olup olmadığı gündeme geldi.AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile Twitter’ın Türkiye üzerinde de sistematik bir çalışma yürüttüğünü belirterek bunlarla ilgili örnekleri sıraladı:'Uzun yıllardan beri çok defa şikayetçi olduk'Paylaşımları sonrasında Twitter’ın iktidara yönelik operasyonlarını örneklerle Sputnik’e anlatan Arvas şunları söyledi:‘Muhalefetin paylaşımları öne çıkartılıyor’Türkiye’de de muhalif hesapların öne çıkarıldığına dikkat çeken Arvas “ABD’de en çok tartışılan konulardan birisi de Twitter’ın bazı twitleri öne çıkartırken bazıların görünürlüğünü azaltıyor. Bu şu anlama geliyor: Twitter kullanıcılarına ‘Bakın gündem bu’ mesajı veriliyor. Biz de yıllardır ‘Siz muhalefete destek veren hesapların paylaşımlarını oldukça öne çıkartıyorsunuz’ diyoruz. Bunun delilerinden bir tanesi, sıfır bir telefon alıp, yeni bir mail adresi ile Twitter’e girdiğinizde ilk olarak muhalif isimler öneri olarak karşınıza çıkıyor. Biz bu örnekleri gönderiyoruz. Bu kadar tesadüf olabilir mi açılan her hesapta ‘Takip edilmesi gerekir diye önerdiğiniz hesapların tamama yakını muhalif isimler’ olduğunu görüyoruz. Bunlar çok açık müdahale. Türkiye’de iktidara karşı Twitter’ın uzun yıllardan beri yürüttüğü bir operasyonun parçası. Bunun en ayyuka çıktığı dönem 2020 yılında ‘Twitter, AKP gençlik örgütlenmesiyle bağlantılı 7 bin 340 hesabı kapattığını’ duyurması ve bunu Stanford’un hazırladığı rapora dayandırmasıydı. Fakat hesapların hiçbirinin AK Parti’yi destekleyen paylaşımı yoktu” değerlendirmesini yaptı.‘Bu mecraları silah olarak kullanıyorlar’Türkiye’de yapılan yasal düzenlemeleri hatırlatan Ömer Arvas “Bu platformlar kendilerindeki gücü haksız ve hukuksuz olarak kullanmaya çalışıyorlar. Türkiye’deki hukuki düzenleme süreçleri de bunlara önlem almak için gelişti. Bu mecraların başı boşluğunun önüne geçmek için bu düzenlemeler yapıldı. Bu şirketler olaya ticari olarak yaklaşmakla beraber, kendi ideolojilerine uygun bir şekilde bu mecraları bir silah olarak da kullanabiliyor. Biz bu mecralarda olmaya devam ederek buranın yanlışları ile mücadele edeceğiz” dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1e/1063994403_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_2dc28531f549446c727d57d13e85234c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
ak parti, tanıtım, medya, sosyal medya, twitter , musk, elon musk
ak parti, tanıtım, medya, sosyal medya, twitter , musk, elon musk
AK Partili Arvas: Twitter uzun yıllardır Türkiye’de iktidara yönelik bir operasyon yürütüyor
Abone ol
Özel
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas Sputnik’e yaptığı değerlendirmede Twitter’ın AK Parti iktidarına yönelik bir engelleme politikası yürüttüğünü belirterek, 'sosyal mecraların bir silah olarak kullanılabildiğine' dikkat çekti.
Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin eski yönetiminin 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibinin talebi üzerine Biden’ın oğlu Hunter Biden'la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgeleri ifşa etti. Twitter yönetimin ABD siyaseti üzerine etkilerinin ortaya çıkması üzerine, şirketin Türkiye’de de benzer uygulamaları olup olmadığı gündeme geldi.
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile Twitter’ın Türkiye üzerinde de sistematik bir çalışma yürüttüğünü belirterek bunlarla ilgili örnekleri sıraladı:
"Yüzlerce örnekten bir kaçını hatırlayalım: 2018 yılında Cumhurbaşkanımıza destek amacıyla 4 milyona yakın tweet atılan DEVAM hashtagi Twitter tarafından sansürlenmiş TT'den düşürülmüştü. Ancak muhalefetin başlattığı az sayıdaki TAMAM hashtagi dünya gündeminde tutulmuştu. 2020 yılında Twitter, “AKP gençlik örgütlenmesiyle bağlantılı 7 bin 340 hesabı kapattığını” duyurmuş ve bunu Stanford’un hazırladığı rapora dayandırmıştı. Fakat bu hesapların hiçbirinin bir tane bile AK Parti destekçisi paylaşımı yoktu. Hatta AK Parti muhalifi veya AK Parti'yi eleştiren hesapların bu listede olduğu ortaya çıktı. Daha da ilginci raporu hazırlayanlar arasında PKK destekçisi tweetleri olan Türkler de vardı."
'Uzun yıllardan beri çok defa şikayetçi olduk'
Paylaşımları sonrasında Twitter’ın iktidara yönelik operasyonlarını örneklerle Sputnik’e anlatan Arvas şunları söyledi:
“Biz uzun yıllardan beri Twitter’ın bu tarz müdahalelerinden çok defa şikayetçi olduk. Bununla ilgili olarak şirket yöneticileri ile birçok defa iletişime geçtik. Bu temaslarda ya genel geçer bir cevap aldık ya da hiçbir yanıt alamadık karşımızda bir duvar gördük. Yaklaşık son iki buçuk yılda ise Twitter AK Parti ile olan iletişimini tamamen kesti. ABD’de yayınlana Twitter ifşa dosyalarında ABD özelinde anlatılan olayların benzerini biz Türkiye’de yaşadık. Yüzlerce örnekten bir kaçını hatırlayalım: 2018 yılında Cumhurbaşkanımıza destek amacıyla 4 milyona yakın tweet atılan ‘DEVAM’ hashtagi Twitter tarafından sansürlenmiş TT'den düşürülmüştü. Ancak muhalefetin başlattığı az sayıdaki ‘TAMAM’ 'hashtag'i dünya gündeminde tutulmuştu. Twitter politikaları gereği terör propagandası yapmak ihlal sayılması gerekirken PKK/YPG’li teröristlerin hesabı mavi tikli yapıldı.”
‘Muhalefetin paylaşımları öne çıkartılıyor’
Türkiye’de de muhalif hesapların öne çıkarıldığına dikkat çeken Arvas “ABD’de en çok tartışılan konulardan birisi de Twitter’ın bazı twitleri öne çıkartırken bazıların görünürlüğünü azaltıyor. Bu şu anlama geliyor: Twitter kullanıcılarına ‘Bakın gündem bu’ mesajı veriliyor. Biz de yıllardır ‘Siz muhalefete destek veren hesapların paylaşımlarını oldukça öne çıkartıyorsunuz’ diyoruz. Bunun delilerinden bir tanesi, sıfır bir telefon alıp, yeni bir mail adresi ile Twitter’e girdiğinizde ilk olarak muhalif isimler öneri olarak karşınıza çıkıyor. Biz bu örnekleri gönderiyoruz. Bu kadar tesadüf olabilir mi açılan her hesapta ‘Takip edilmesi gerekir diye önerdiğiniz hesapların tamama yakını muhalif isimler’ olduğunu görüyoruz. Bunlar çok açık müdahale. Türkiye’de iktidara karşı Twitter’ın uzun yıllardan beri yürüttüğü bir operasyonun parçası. Bunun en ayyuka çıktığı dönem 2020 yılında ‘Twitter, AKP gençlik örgütlenmesiyle bağlantılı 7 bin 340 hesabı kapattığını’ duyurması ve bunu Stanford’un hazırladığı rapora dayandırmasıydı. Fakat hesapların hiçbirinin AK Parti’yi destekleyen paylaşımı yoktu” değerlendirmesini yaptı.
‘Bu mecraları silah olarak kullanıyorlar’
Türkiye’de yapılan yasal düzenlemeleri hatırlatan Ömer Arvas “Bu platformlar kendilerindeki gücü haksız ve hukuksuz olarak kullanmaya çalışıyorlar. Türkiye’deki hukuki düzenleme süreçleri de bunlara önlem almak için gelişti. Bu mecraların başı boşluğunun önüne geçmek için bu düzenlemeler yapıldı. Bu şirketler olaya ticari olarak yaklaşmakla beraber, kendi ideolojilerine uygun bir şekilde bu mecraları bir silah olarak da kullanabiliyor. Biz bu mecralarda olmaya devam ederek buranın yanlışları ile mücadele edeceğiz” dedi.