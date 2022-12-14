https://sputniknews.com.tr/20221214/ak-partili-arvas-twitter-uzun-yillardir-turkiyede-iktidara-yonelik-bir-operasyon-yurutuyor-1064588496.html

AK Partili Arvas: Twitter uzun yıllardır Türkiye’de iktidara yönelik bir operasyon yürütüyor

AK Partili Arvas: Twitter uzun yıllardır Türkiye’de iktidara yönelik bir operasyon yürütüyor

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas Sputnik’e yaptığı değerlendirmede Twitter’ın AK Parti iktidarına yönelik bir engelleme politikası... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T17:24+0300

2022-12-14T17:24+0300

2022-12-14T17:24+0300

türkiye

ak parti

tanıtım

medya

sosyal medya

twitter

musk

elon musk

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Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin eski yönetiminin 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibinin talebi üzerine Biden’ın oğlu Hunter Biden'la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgeleri ifşa etti. Twitter yönetimin ABD siyaseti üzerine etkilerinin ortaya çıkması üzerine, şirketin Türkiye’de de benzer uygulamaları olup olmadığı gündeme geldi.AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile Twitter’ın Türkiye üzerinde de sistematik bir çalışma yürüttüğünü belirterek bunlarla ilgili örnekleri sıraladı:'Uzun yıllardan beri çok defa şikayetçi olduk'Paylaşımları sonrasında Twitter’ın iktidara yönelik operasyonlarını örneklerle Sputnik’e anlatan Arvas şunları söyledi:‘Muhalefetin paylaşımları öne çıkartılıyor’Türkiye’de de muhalif hesapların öne çıkarıldığına dikkat çeken Arvas “ABD’de en çok tartışılan konulardan birisi de Twitter’ın bazı twitleri öne çıkartırken bazıların görünürlüğünü azaltıyor. Bu şu anlama geliyor: Twitter kullanıcılarına ‘Bakın gündem bu’ mesajı veriliyor. Biz de yıllardır ‘Siz muhalefete destek veren hesapların paylaşımlarını oldukça öne çıkartıyorsunuz’ diyoruz. Bunun delilerinden bir tanesi, sıfır bir telefon alıp, yeni bir mail adresi ile Twitter’e girdiğinizde ilk olarak muhalif isimler öneri olarak karşınıza çıkıyor. Biz bu örnekleri gönderiyoruz. Bu kadar tesadüf olabilir mi açılan her hesapta ‘Takip edilmesi gerekir diye önerdiğiniz hesapların tamama yakını muhalif isimler’ olduğunu görüyoruz. Bunlar çok açık müdahale. Türkiye’de iktidara karşı Twitter’ın uzun yıllardan beri yürüttüğü bir operasyonun parçası. Bunun en ayyuka çıktığı dönem 2020 yılında ‘Twitter, AKP gençlik örgütlenmesiyle bağlantılı 7 bin 340 hesabı kapattığını’ duyurması ve bunu Stanford’un hazırladığı rapora dayandırmasıydı. Fakat hesapların hiçbirinin AK Parti’yi destekleyen paylaşımı yoktu” değerlendirmesini yaptı.‘Bu mecraları silah olarak kullanıyorlar’Türkiye’de yapılan yasal düzenlemeleri hatırlatan Ömer Arvas “Bu platformlar kendilerindeki gücü haksız ve hukuksuz olarak kullanmaya çalışıyorlar. Türkiye’deki hukuki düzenleme süreçleri de bunlara önlem almak için gelişti. Bu mecraların başı boşluğunun önüne geçmek için bu düzenlemeler yapıldı. Bu şirketler olaya ticari olarak yaklaşmakla beraber, kendi ideolojilerine uygun bir şekilde bu mecraları bir silah olarak da kullanabiliyor. Biz bu mecralarda olmaya devam ederek buranın yanlışları ile mücadele edeceğiz” dedi.

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ak parti, tanıtım, medya, sosyal medya, twitter , musk, elon musk