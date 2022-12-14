https://sputniknews.com.tr/20221214/abdli-general-hertling-ukrayna-ordusu-yakin-gelecekte-patriotlari-kullanamayacak-1064590588.html

ABD’li general Hertling: Ukrayna ordusu yakın gelecekte Patriot’ları kullanamayacak

ABD’li general Hertling: Ukrayna ordusu yakın gelecekte Patriot’ları kullanamayacak

ABD ordusunun eski generali Mark Hertling, Ukrayna ordusunun Patriot hava savunma sistemlerini alır almaz bu sistemleri kullanamayacağını, bunun için zamana... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T18:18+0300

2022-12-14T18:18+0300

2022-12-14T18:18+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

patriot

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103424/08/1034240825_0:45:1025:621_1920x0_80_0_0_0ad94241e95573b1a4330fb143e4c573.jpg

Hertling, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Son dakika, Pentagon’un Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini göndereceğini doğrulamasına ramak kaldı. Birkaç aydır gizli eğitim yapılmadıysa “onay”, sistemlerin anında savaş alanında boy göstereceği anlamına gelmez” diye yazdı.ABD’li general, Patriot kullanımını ve bakımını öğrenmenin aylar alacağını kaydetti.Daha önce CNN, ABD’nin bu hafta içinde Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerinin gönderileceğini duyurabileceğini iddia etmişti.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, patriot