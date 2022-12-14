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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221214/abdli-general-hertling-ukrayna-ordusu-yakin-gelecekte-patriotlari-kullanamayacak-1064590588.html
ABD’li general Hertling: Ukrayna ordusu yakın gelecekte Patriot’ları kullanamayacak
ABD’li general Hertling: Ukrayna ordusu yakın gelecekte Patriot’ları kullanamayacak
ABD ordusunun eski generali Mark Hertling, Ukrayna ordusunun Patriot hava savunma sistemlerini alır almaz bu sistemleri kullanamayacağını, bunun için zamana... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T18:18+0300
2022-12-14T18:18+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
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Hertling, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Son dakika, Pentagon’un Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini göndereceğini doğrulamasına ramak kaldı. Birkaç aydır gizli eğitim yapılmadıysa “onay”, sistemlerin anında savaş alanında boy göstereceği anlamına gelmez” diye yazdı.ABD’li general, Patriot kullanımını ve bakımını öğrenmenin aylar alacağını kaydetti.Daha önce CNN, ABD’nin bu hafta içinde Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerinin gönderileceğini duyurabileceğini iddia etmişti.
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abd, ukrayna, patriot
abd, ukrayna, patriot

ABD’li general Hertling: Ukrayna ordusu yakın gelecekte Patriot’ları kullanamayacak

18:18 14.12.2022
© AP Photo / Ariel Schalitİsrail'de Amerikan Patriot'u
İsrail'de Amerikan Patriot'u - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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ABD ordusunun eski generali Mark Hertling, Ukrayna ordusunun Patriot hava savunma sistemlerini alır almaz bu sistemleri kullanamayacağını, bunun için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.
Hertling, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Son dakika, Pentagon’un Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini göndereceğini doğrulamasına ramak kaldı. Birkaç aydır gizli eğitim yapılmadıysa “onay”, sistemlerin anında savaş alanında boy göstereceği anlamına gelmez” diye yazdı.
ABD’li general, Patriot kullanımını ve bakımını öğrenmenin aylar alacağını kaydetti.
Daha önce CNN, ABD’nin bu hafta içinde Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerinin gönderileceğini duyurabileceğini iddia etmişti.
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