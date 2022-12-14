https://sputniknews.com.tr/20221214/abdli-general-hertling-ukrayna-ordusu-yakin-gelecekte-patriotlari-kullanamayacak-1064590588.html
ABD’li general Hertling: Ukrayna ordusu yakın gelecekte Patriot’ları kullanamayacak
ABD’li general Hertling: Ukrayna ordusu yakın gelecekte Patriot’ları kullanamayacak
ABD ordusunun eski generali Mark Hertling, Ukrayna ordusunun Patriot hava savunma sistemlerini alır almaz bu sistemleri kullanamayacağını, bunun için zamana... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T18:18+0300
2022-12-14T18:18+0300
2022-12-14T18:18+0300
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Hertling, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Son dakika, Pentagon’un Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini göndereceğini doğrulamasına ramak kaldı. Birkaç aydır gizli eğitim yapılmadıysa “onay”, sistemlerin anında savaş alanında boy göstereceği anlamına gelmez” diye yazdı.ABD’li general, Patriot kullanımını ve bakımını öğrenmenin aylar alacağını kaydetti.Daha önce CNN, ABD’nin bu hafta içinde Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerinin gönderileceğini duyurabileceğini iddia etmişti.
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abd, ukrayna, patriot
ABD’li general Hertling: Ukrayna ordusu yakın gelecekte Patriot’ları kullanamayacak
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ABD ordusunun eski generali Mark Hertling, Ukrayna ordusunun Patriot hava savunma sistemlerini alır almaz bu sistemleri kullanamayacağını, bunun için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.
Hertling, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Son dakika, Pentagon’un Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini göndereceğini doğrulamasına ramak kaldı. Birkaç aydır gizli eğitim yapılmadıysa “onay”, sistemlerin anında savaş alanında boy göstereceği anlamına gelmez” diye yazdı.
ABD’li general, Patriot kullanımını ve bakımını öğrenmenin aylar alacağını kaydetti.
Daha önce CNN, ABD’nin bu hafta içinde Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerinin gönderileceğini duyurabileceğini iddia etmişti.