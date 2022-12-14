https://sputniknews.com.tr/20221214/abd-estonyada-gozaltina-alinan-rus-vatandasinin-iadesini-talep-etti-1064554820.html
ABD, Estonya’da gözaltına alınan Rus vatandaşının iadesini talep etti
ABD, Estonya’da gözaltına alınan Rus vatandaşının iadesini talep etti
ABD, Estonya’da Rus istihbaratı için çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Rusya vatandaşı Vadim Konaşçenok’un ABD’ye teslim edilmesini talep etti. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T00:14+0300
2022-12-14T00:14+0300
2022-12-14T00:14+0300
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Estonya mahkemesinden yapılan açıklamada, “Sanık Vadim Konoşçenok Estonya’da gözaltına alındı ve ABD’ye iade edilecek. Konoşçenok, Rus istihbaratının aktif çalışanı olmakla suçlanıyor” ifadesine yer verildi.Konoşçenok ile birlikte Aleksey Brayman ve Vadim Yermolenko adlı iki kişi daha gözaltına alındı. Söz konusu bu üç kişi, ABD’nin yaptırımlarını teğet geçerek Rusya’daki nihai tüketiciler için Batı yapımı askeri ve çift kullanımlı ürünler satın almakla suçlanıyor.Açıklamada, “Konoşçenok, e-posta yoluyla yapılan yazışmada, kendini açıkça Sovyet KGB’nin halefi Rus Federal Güvenlik Servisi’nin bir ‘albayı’ olarak tanıtmıştır” dendi.Brayman’ın ABD’de oturma iznine, Yermolenko’nun da ABD vatandaşlığına sahip olduğu belirtildi. Estonya Savcılığı, Brayman ve Yermolenko’nun 250 bin – 500 bin dolar kefaletle serbest bırakılmasını teklif etti.
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abd, estonya
ABD, Estonya’da gözaltına alınan Rus vatandaşının iadesini talep etti
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ABD, Estonya’da Rus istihbaratı için çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Rusya vatandaşı Vadim Konaşçenok’un ABD’ye teslim edilmesini talep etti.
Estonya mahkemesinden yapılan açıklamada, “Sanık Vadim Konoşçenok Estonya’da gözaltına alındı ve ABD’ye iade edilecek. Konoşçenok, Rus istihbaratının aktif çalışanı olmakla suçlanıyor” ifadesine yer verildi.
Konoşçenok ile birlikte Aleksey Brayman ve Vadim Yermolenko adlı iki kişi daha gözaltına alındı. Söz konusu bu üç kişi, ABD’nin yaptırımlarını teğet geçerek Rusya’daki nihai tüketiciler için Batı yapımı askeri ve çift kullanımlı ürünler satın almakla suçlanıyor.
Açıklamada, “Konoşçenok, e-posta yoluyla yapılan yazışmada, kendini açıkça Sovyet KGB’nin halefi Rus Federal Güvenlik Servisi’nin bir ‘albayı’ olarak tanıtmıştır” dendi.
Brayman’ın ABD’de oturma iznine, Yermolenko’nun da ABD vatandaşlığına sahip olduğu belirtildi. Estonya Savcılığı, Brayman ve Yermolenko’nun 250 bin – 500 bin dolar kefaletle serbest bırakılmasını teklif etti.