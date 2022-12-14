Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221214/200-liralik-banknot-basiminda-rekor-1064586793.html
200 liralık banknot basımında rekor
200 liralık banknot basımında rekor
Dolaşımdaki en büyük banknot olan 200 liranın basımı, kasımda rekor kırdı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T16:28+0300
2022-12-14T16:30+0300
banknot
türk lirası
enflasyon
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050136270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78b4fcdd7217b34acfdc18b25eefa758.jpg
Son 1.5 yılda Türk Lirası'nın değer kaybetmesi ve enflasyonun yüzde 80'leri görmesi, nakit ödemelerde banknotların yetersiz kalmasına neden oldu.Bloomberg'in haberine göre, dolaşımdaki en büyük banknot olan 200 liranın basımı, 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Grafik, 200 liralık banknotun sirkülasyonunun bu yıl hemen hemen iki katına çıktığını ortaya koydu.1 Ocak 2019'da tedavüle girdiğinde yaklaşık 131 ABD Doları değerinde olan 200 liralık banknot bugün ise yaklaşık 11 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20221213/ebrd-arastirmasi-turkiyede-bankalar-kadinlardan-daha-fazla-kefil-istiyor-1064552394.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050136270_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8a09bbb9ea0ff25342f7072efd43f484.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
banknot, türk lirası, enflasyon
banknot, türk lirası, enflasyon

200 liralık banknot basımında rekor

16:28 14.12.2022 (güncellendi: 16:30 14.12.2022)
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTürk Lirası, banka
Türk Lirası, banka - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
Abone olTelegram
Dolaşımdaki en büyük banknot olan 200 liranın basımı, kasımda rekor kırdı.
Son 1.5 yılda Türk Lirası'nın değer kaybetmesi ve enflasyonun yüzde 80'leri görmesi, nakit ödemelerde banknotların yetersiz kalmasına neden oldu.
Bloomberg'in haberine göre, dolaşımdaki en büyük banknot olan 200 liranın basımı, 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Grafik, 200 liralık banknotun sirkülasyonunun bu yıl hemen hemen iki katına çıktığını ortaya koydu.
1 Ocak 2019'da tedavüle girdiğinde yaklaşık 131 ABD Doları değerinde olan 200 liralık banknot bugün ise yaklaşık 11 dolar seviyesinde.
Türk Lirası banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
TÜRKİYE
EBRD araştırması: Türkiye'de bankalar kadınlardan daha fazla kefil istiyor
Dün, 23:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала