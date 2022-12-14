https://sputniknews.com.tr/20221214/200-liralik-banknot-basiminda-rekor-1064586793.html
200 liralık banknot basımında rekor
200 liralık banknot basımında rekor
Dolaşımdaki en büyük banknot olan 200 liranın basımı, kasımda rekor kırdı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T16:28+0300
2022-12-14T16:28+0300
2022-12-14T16:30+0300
banknot
türk lirası
enflasyon
ekonomi
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Son 1.5 yılda Türk Lirası'nın değer kaybetmesi ve enflasyonun yüzde 80'leri görmesi, nakit ödemelerde banknotların yetersiz kalmasına neden oldu.Bloomberg'in haberine göre, dolaşımdaki en büyük banknot olan 200 liranın basımı, 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Grafik, 200 liralık banknotun sirkülasyonunun bu yıl hemen hemen iki katına çıktığını ortaya koydu.1 Ocak 2019'da tedavüle girdiğinde yaklaşık 131 ABD Doları değerinde olan 200 liralık banknot bugün ise yaklaşık 11 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20221213/ebrd-arastirmasi-turkiyede-bankalar-kadinlardan-daha-fazla-kefil-istiyor-1064552394.html
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banknot, türk lirası, enflasyon
banknot, türk lirası, enflasyon
200 liralık banknot basımında rekor
16:28 14.12.2022 (güncellendi: 16:30 14.12.2022) Abone ol
Dolaşımdaki en büyük banknot olan 200 liranın basımı, kasımda rekor kırdı.
Son 1.5 yılda Türk Lirası'nın değer kaybetmesi ve enflasyonun yüzde 80'leri görmesi, nakit ödemelerde banknotların yetersiz kalmasına neden oldu.
Bloomberg'in haberine göre, dolaşımdaki en büyük banknot olan 200 liranın basımı, 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Grafik, 200 liralık banknotun sirkülasyonunun bu yıl hemen hemen iki katına çıktığını ortaya koydu.
1 Ocak 2019'da tedavüle girdiğinde yaklaşık 131 ABD Doları değerinde olan 200 liralık banknot bugün ise yaklaşık 11 dolar seviyesinde.