https://sputniknews.com.tr/20221214/-asgari-ucrette-2-toplanti-bitti-rakam-konusulmadi-1064587841.html
Asgari ücrette 2. toplantı bitti, rakam konuşulmadı
Asgari ücrette 2. toplantı bitti, rakam konuşulmadı
Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi. Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak toplantıda rakam konuşulmadığını söyledi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T17:01+0300
2022-12-14T17:01+0300
2022-12-14T17:01+0300
ekonomi
asgari ücret
toplantı
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Asgari ücrette 2. toplantı az önce sona erdi. Beklentilerin aksine toplantıda rakam telaffuz edilmedi. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak toplantıda rakam konuşulmadığını söyledi.Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da ''Nihai rakam için yeniden toplanacağız'' dedi.Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı.Komisyon ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, 7 Aralık'ta yapmıştı.Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğuna yer verilmişti.Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyo
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asgari ücret, toplantı
Asgari ücrette 2. toplantı bitti, rakam konuşulmadı
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Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi. Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak toplantıda rakam konuşulmadığını söyledi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da ''Nihai rakam için yeniden toplanacağız'' dedi.
Asgari ücrette 2. toplantı az önce sona erdi. Beklentilerin aksine toplantıda rakam telaffuz edilmedi. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak toplantıda rakam konuşulmadığını söyledi.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da ''Nihai rakam için yeniden toplanacağız'' dedi.
Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı.
Komisyon ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, 7 Aralık'ta yapmıştı.
Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğuna yer verilmişti.
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyo