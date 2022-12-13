AK Partili Zafer Işık: Sayın Hüseyin Örs ile bir araya gelmekten memnun olurum

Milletvekili arkadaşım sayın Hüseyin Örs'ün hastaneden taburcu olması ve sağlık durumunun iyi olması beni ziyadesiyle mutlu etti. Olaydan kaynaklı istirahat sürem bittikten sonra sayın Örs ile bir araya gelmekten memnun olurum. Ümidim odur ki bundan sonraki Meclis çalışmalarında böyle bir görüntü hiçbir zaman olmasın."