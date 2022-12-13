https://sputniknews.com.tr/20221213/zafer-isik-sayin-huseyin-ors-ile-bir-araya-gelmekten-memnun-olurum-1064548237.html
AK Partili Zafer Işık: Sayın Hüseyin Örs ile bir araya gelmekten memnun olurum
AK Partili Zafer Işık: Sayın Hüseyin Örs ile bir araya gelmekten memnun olurum
AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, 2023 yılı bütçe görüşmelerinde TBMM Genel Kurulu'ndaki yumruklu kavgaya ilişkin, yaşanan rahatsızlık verici gündemden... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T21:41+0300
2022-12-13T21:41+0300
2022-12-13T21:54+0300
zafer işık
hüseyin örs
tbmm
yumruklu kavga
politika
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TBMM Genel Kurulu'ndaki yumruklu kavga sonrası AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.Işık, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
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zafer işık, hüseyin örs, tbmm, yumruklu kavga
zafer işık, hüseyin örs, tbmm, yumruklu kavga
AK Partili Zafer Işık: Sayın Hüseyin Örs ile bir araya gelmekten memnun olurum
21:41 13.12.2022 (güncellendi: 21:54 13.12.2022) Abone ol
AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, 2023 yılı bütçe görüşmelerinde TBMM Genel Kurulu'ndaki yumruklu kavgaya ilişkin, yaşanan rahatsızlık verici gündemden dolayı üzgün olduğunu belirterek "Sayın Hüseyin Örs ile bir araya gelmekten memnun olurum" açıklamasında bulundu.
TBMM Genel Kurulu'ndaki yumruklu kavga sonrası AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.
Işık, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda yaşanan rahatsızlık verici gündemden dolayı üzgünüm. Bugüne kadar basında şahsıma atfen yer alan hiçbir açıklama tarafımdan yapılmamıştır.
Milletvekili arkadaşım sayın Hüseyin Örs'ün hastaneden taburcu olması ve sağlık durumunun iyi olması beni ziyadesiyle mutlu etti. Olaydan kaynaklı istirahat sürem bittikten sonra sayın Örs ile bir araya gelmekten memnun olurum. Ümidim odur ki bundan sonraki Meclis çalışmalarında böyle bir görüntü hiçbir zaman olmasın."