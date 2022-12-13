https://sputniknews.com.tr/20221213/yeni-zelandada-bir-ilk-2009-ve-sonrasinda-doganlar-hicbir-zaman-sigara-alamayacak-1064516530.html

Yeni Zelanda'da bir ilk: 2009 ve sonrasında doğanlar hiçbir zaman sigara alamayacak

Yeni Zelanda'da bir ilk: 2009 ve sonrasında doğanlar hiçbir zaman sigara alamayacak

Yeni Zelanda, yeni neslin sigara alışkanlığını tamamen engellemek amacıyla 14 yaşının altında olanların şimdiden itibaren her yıl bir yaş artacak şekilde... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T10:32+0300

2022-12-13T10:32+0300

2022-12-13T10:34+0300

dünya

yeni zelanda

sigara

yasak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053461426_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_df72932a347e69e0ea477474444fd834.jpg

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Yardımcısı Ayesha Verrall, parlamentoda düzenlenen oturumda hükümetin 'Sigarasız 2025 Eylem Planı'nı başlattığını duyurdu.Guardian'da yer alan habere göre Verrall, yaptığı açıklamada, "Sigara içme oranları doğru yönde ilerlerken, hedefimize ulaşmak için daha fazlasını, daha hızlı yapmamız gerekiyor" dedi.Sigarada vergi artırımının fayda sağlamadığını kaydeden Verrall, bunun 'insanların sigarayı bırakmasına yardımcı olmayacağını yalnızca alışkanlıktan kurtulmak için mücadele eden sigara içenleri cezalandıracağını' belirtti.Öte yandan Verrall, "Gençlerin sigaraya asla başlamamasını sağlamak istiyoruz, bu nedenle yeni genç gruplara tütsülenmiş tütün ürünleri satmayı veya tedarik etmeyi suç haline getireceğiz. Yasa yürürlüğe girdiğinde 14 yaşında olan kişiler hiçbir zaman yasal olarak tütün satın alamayacak" ifadelerini kullandı.'5 milyar dolarlık yük kalkacak'Bakan, "Binlerce insan daha uzun, daha sağlıklı hayatlar geçirecek ve sağlık sisteminin üzerinden sigara tüketimine bağlı hastalıkların tedavisi için harcanan 5 milyar dolarlık yük kalkacak" değerlendirmesini yaptı.Yeni sistemle birlikte 1 Ocak 2009 ve sonrasında doğan kimseye hiçbir zaman sigara satılmayacak ve ayrıca sigara kontrolleri artacak.Sigarayı market ve süpermarketlerden kaldırmak için sigara satışı yapılan yerlerin sayısı kısıtlanacak ve sigara satan işletme sayısı halihazırda 8 binken bu rakam 500'ün altına inecek.

https://sputniknews.com.tr/20211209/yeni-zelanda-bir-sonraki-jenerasyonun-sigara-icmesini-yasa-disi-kilacak-1051594822.html

yeni zelanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yeni zelanda, sigara, yasak