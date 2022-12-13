https://sputniknews.com.tr/20221213/yargitay-satici-bilmese-de-kilometresi-dusurulmus-aractan-sorumlu-1064517748.html

Yargıtay: Satıcı, bilmese de kilometresi düşürülmüş araçtan sorumlu

Yargıtay: Satıcı, bilmese de kilometresi düşürülmüş araçtan sorumlu

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, "gizli ayıp" kapsamında kalan kilometresi düşürülmüş ikinci el araçla ilgili sorumluluğun, bilmese bile satıcıda olduğuna karar... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T11:45+0300

2022-12-13T11:45+0300

2022-12-13T11:45+0300

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre bir kişi, 2020'de 21 bin 300 liraya 1993 model bir araç satın aldı.Daha sonra aracın kilometresinin düşürülmüş olduğunu öğrenen kişi, aracı satın aldığı kişiye durumu bildirdi. Satıcı ise kilometre düşürme işlemini kendisinin yapmadığını, sorumluluğunun bulunmadığını savundu.Satın aldığı aracın 2015 kayıtlarına göre, 277 bin kilometrede olduğunu, 2019 kayıtlarına göre ise 127 bin kilometrede gözüktüğünü, bu nedenle daha yüksek bedel verip aldığı araç nedeniyle zarara uğradığını belirten alıcı, zararının karşılanması için dava açtı.Yargılamayı yapan Çarşamba 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, araçtaki ayıbın gizli ayıp kapsamında kaldığını, bunun sorumlusunun dava dışı M.Ç. olduğunu belirledi. Yerel mahkeme, bu nedenle davalı satıcının sorumluluğunun bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.Kararın kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma isteminde bulundu. Bozma isteminde, satıcının, ayıpların varlığını bilmese dahi alıcıya karşı sorumluluğunun bulunduğu belirtildi.Temyiz istemini görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin hükmünü, sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu.Kararın gerekçesiDairenin kararında, Türk Borçlar Kanunu'nun 219 ve devamı maddeleri kapsamında, davacının sonraki ayıba karşı davalıdan tazminat isteyebileceği ifade edildi.Kararda, alıcının, devraldığı ürünü imkan bulur bulmaz gözden geçirebileceği ve üründe satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görmesi halinde bunu uygun bir süre içinde satıcıya bildirmek zorunda olduğunu aktarıldı.Alıcının, bunu yapmadığı zaman, satılan ürünü mevcut haliyle kabul etmiş sayılacağı bildirilen kararda, şu tespitler yapıldı:

https://sputniknews.com.tr/20221211/ikinci-el-online-otoda-satislar-da-fiyatlar-da-artti-1064435073.html

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