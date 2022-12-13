https://sputniknews.com.tr/20221213/volodin-rusya-ve-turkiyenin-parlamentolar-arasi-isbirligini-gelistirmesi-onem-arz-ediyor-1064523015.html
Anıtkabir'i ziyaret eden Volodin: Parlamentolar arası işbirliğini geliştirmesi önem arz ediyor
Anıtkabir'i ziyaret eden Volodin: Parlamentolar arası işbirliğini geliştirmesi önem arz ediyor
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya ve Türkiye'nin karşılıklı saygı, eşitlik ve ulusal çıkarları gözetme ilkelerine dayanan... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T13:15+0300
2022-12-13T13:15+0300
2022-12-13T14:17+0300
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rusya
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Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Türkiye'ye gelen Volodin, Anıtkabir'i ziyaret etti.Volodin ve beraberindeki Rus vekil heyeti, Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu.Saygı duruşunun ardından Anıtkabir Özel Defteri'ne bir mesaj yazan Volodin, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Rusya ile Türkiye arasında barışın tesis edilmesi ve dostane ilişkilerin güçlendirilmesi için çok şey yaptı. Bugün karşılıklı saygı, eşitlik ve ulusal çıkarları gözetme ilkelerine dayanan parlamentolar arası işbirliğini geliştirmemiz önem arz ediyor" dedi.Volodin, dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'la bir görüşme yaptı. Şentop, Rusya heyeti onuruna akşam yemeği vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20221212/tbmm-baskani-sentop-rusya-devlet-dumasi-baskani-volodini-agirlayacak-1064497106.html
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vyaçeslav volodin, rusya, türkiye, mustafa şentop
vyaçeslav volodin, rusya, türkiye, mustafa şentop
Anıtkabir'i ziyaret eden Volodin: Parlamentolar arası işbirliğini geliştirmesi önem arz ediyor
13:15 13.12.2022 (güncellendi: 14:17 13.12.2022) Abone ol
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya ve Türkiye'nin karşılıklı saygı, eşitlik ve ulusal çıkarları gözetme ilkelerine dayanan parlamentolar arası işbirliğini geliştirmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Türkiye'ye gelen Volodin, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Volodin ve beraberindeki Rus vekil heyeti, Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu.
Saygı duruşunun ardından Anıtkabir Özel Defteri'ne bir mesaj yazan Volodin, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Rusya ile Türkiye arasında barışın tesis edilmesi ve dostane ilişkilerin güçlendirilmesi için çok şey yaptı. Bugün karşılıklı saygı, eşitlik ve ulusal çıkarları gözetme ilkelerine dayanan parlamentolar arası işbirliğini geliştirmemiz önem arz ediyor" dedi.
Volodin, dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'la bir görüşme yaptı. Şentop, Rusya heyeti onuruna akşam yemeği vermişti.