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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221213/ulyanov-macronun-zaporojye-ngsnde-guvenli-bolge-olusturulmasi-konusuyla-hicbir-ilgisi-yok-1064546697.html
Ulyanov: Macron'un Zaporojye NGS’nde ‘güvenli bölge’ oluşturulması konusuyla hiçbir ilgisi yok
Ulyanov: Macron'un Zaporojye NGS’nde ‘güvenli bölge’ oluşturulması konusuyla hiçbir ilgisi yok
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Ulyanov, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde ‘güvenli... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T21:00+0300
2022-12-13T21:00+0300
ukrayna krizi
rusya
viyana
emmanuel macron
zaporojye
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Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde ‘güvenli bölge oluşturulması’ parametrelerine ilişkin mutabakatın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Rusya ve Ukrayna'nın yetkisinde olduğunu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu süreçle hiçbir ilgisinin bulunmadığını kaydetti.Ulyanov, “UAEA Genel Direktörü Raphael Grossi'nin oluşturulmasını aktif olarak savunduğu Zaporojye Nükleer Güç Santrali ‘koruma bölgesi’ parametrelerine ilişkin mutabakat UAEA, Rusya ve Ukrayna'nın yetkisi dahilindedir. Diğer devletlerin bununla hiçbir ilgisi yoktur” ifadelerini kullandı.Fransa liderinin gerçek durumla ilgisi olmayan iddialar ortaya atmasının doğru bir tutum olmadığına vurgu yapan Ulyanov, “Santralde sınırlı sayıda hafif silah bulundurulması, Ukrayna hava birliklerine karşı koruma ve UAEA normlarına uygun olarak fiziksel nükleer güvenliğin sağlanması için kesinlikle gereklidir” ifadelerine yer verdi.Daha önce Macron, UAEA'nın Zaporojye Nükleer Santrali bölgesinden ağır ve hafif silahların çekilmesini ‘başardığını’ ifade etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Zaporojye NGS'de Rus ağır silahlarının bulunmadığını ve Moskova'nın tesis güvenliği konusunda UAEA ile temaslarını sürdürdüğünü belirtmişti.
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rusya, viyana, emmanuel macron, zaporojye
rusya, viyana, emmanuel macron, zaporojye

Ulyanov: Macron'un Zaporojye NGS’nde ‘güvenli bölge’ oluşturulması konusuyla hiçbir ilgisi yok

21:00 13.12.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Ulyanov, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde ‘güvenli bölge’ oluşturulması konusuyla hiç bir ilgisinin olmadığını belirtti.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde ‘güvenli bölge oluşturulması’ parametrelerine ilişkin mutabakatın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Rusya ve Ukrayna'nın yetkisinde olduğunu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu süreçle hiçbir ilgisinin bulunmadığını kaydetti.
Ulyanov, “UAEA Genel Direktörü Raphael Grossi'nin oluşturulmasını aktif olarak savunduğu Zaporojye Nükleer Güç Santrali ‘koruma bölgesi’ parametrelerine ilişkin mutabakat UAEA, Rusya ve Ukrayna'nın yetkisi dahilindedir. Diğer devletlerin bununla hiçbir ilgisi yoktur” ifadelerini kullandı.
Fransa liderinin gerçek durumla ilgisi olmayan iddialar ortaya atmasının doğru bir tutum olmadığına vurgu yapan Ulyanov, “Santralde sınırlı sayıda hafif silah bulundurulması, Ukrayna hava birliklerine karşı koruma ve UAEA normlarına uygun olarak fiziksel nükleer güvenliğin sağlanması için kesinlikle gereklidir” ifadelerine yer verdi.
Daha önce Macron, UAEA'nın Zaporojye Nükleer Santrali bölgesinden ağır ve hafif silahların çekilmesini ‘başardığını’ ifade etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Zaporojye NGS'de Rus ağır silahlarının bulunmadığını ve Moskova'nın tesis güvenliği konusunda UAEA ile temaslarını sürdürdüğünü belirtmişti.
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