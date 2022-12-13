https://sputniknews.com.tr/20221213/twitterda-hatlar-karisti-norvec-yetkililerinin-hesaplari-nijerya-yetkilisi-diye-etiketlendi-1064534848.html

Twitter'da 'hatlar karıştı': Norveç yetkililerinin hesapları ‘Nijerya yetkilisi’ diye etiketlendi

Twitter'da 'hatlar karıştı': Norveç yetkililerinin hesapları ‘Nijerya yetkilisi’ diye etiketlendi

Twitter, Norveç Dışişleri bakanlığı, Dışişleri bakanı ve başbakanın hesaplarını 'Nijerya hükümet yetkilisi' olarak etiketledi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T16:45+0300

2022-12-13T16:45+0300

2022-12-13T16:45+0300

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Twitter'da uzun süredir devam eden 'etiketleme' uygulamasında karışıklık yaşandı. Platform, Norveç Dışişleri bakanlığı, Dışişleri bakanı ve başbakanın hesaplarını 'Nijerya hükümet yetkilisi' olarak etiketledi.Dışişleri Bakanlığı ise, Twitter paylaşımında şirketin destek hesabını etiketleyerek "Sevgili Twitter destek, Nijerya ile mükemmel ikili ilişkilerimizden ve yakın alfabetik yakınlığımızdan memnun olsak da, bizi Norveç olarak etiketlerseniz çok memnun oluruz. Jonas Gahr Støre ile Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt için de aynı şekilde" ifadeleri kullanıldı.

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twitter , etiket, norveç varlık fonu, norveç, nijerya, jonas gahr støre, anniken huitfeldt