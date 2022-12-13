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https://sputniknews.com.tr/20221213/sanayi-uretimi-ekimde-yuzde-25-artti-1064516274.html
Sanayi üretimi ekimde yüzde 2.5 arttı
Sanayi üretimi ekimde yüzde 2.5 arttı
TÜİK verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 arttı. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
sanayi üretim endeksi
sanayi
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı.Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 artış gösterdi.Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2.4 arttı.
https://sputniknews.com.tr/20221212/sanayi-ve-teknoloji-ile-milli-egitim-bakanliklarinin-2023-butceleri-meclisten-gecti-1064463389.html
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sanayi üretim endeksi, sanayi, türkiye istatistik kurumu (tüik)
sanayi üretim endeksi, sanayi, türkiye istatistik kurumu (tüik)

Sanayi üretimi ekimde yüzde 2.5 arttı

10:09 13.12.2022 (güncellendi: 10:11 13.12.2022)
© AAsanayi -işçi
sanayi -işçi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
TÜİK verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 artış gösterdi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2.4 arttı.
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