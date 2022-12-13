https://sputniknews.com.tr/20221213/salda-golu-koruma-dernegi-millet-bahcesi-golu-korumuyor-1064521851.html

Salda Gölü Koruma Derneği: Millet bahçesi gölü korumuyor

Salda Gölü Koruma Derneği: Millet bahçesi gölü korumuyor

Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar, gölde kirlilik konusunda “Salda gölü kapalı bir havzadır. 2019 yılında Salda gölüne 1 milyon 500 bin insan... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T13:26+0300

2022-12-13T13:26+0300

2022-12-13T13:26+0300

seyir hali

radyo

salda gölü

salda gölü koruma derneği

millet bahçesi

mars

kirlilik

ekoloji

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Salda Gölü Koruma Derneği: Millet bahçesi gölü korumuyor Salda Gölü Koruma Derneği: Millet bahçesi gölü korumuyor

Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar, gölün son durumu, millet bahçesi ve gölün kirlenme riskini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Şakar, Salda gölüne yaklaşmaya Beyaz Adalar kısmı hariç izin verildiğini “Salda gölü dünyada eşi benzeri olmayan, Mars gezegenine benzeyen kapalı bir havza yani Salda gölüne gelen kirlilik bir daha Salda gölünden çıkamaz. Salda Gölü’nün sadece Beyaz Adalar bölümünde göle yaklaşmak, hayvan sokmak ve insan girmesi yasak. Diğer yerlerinde göle girilebiliyor, hayvanlar yaklaşıp su içebiliyor. Göl kenarında otlatılacak bir alan da yok. Arazide otlatılıp sulamak için göle gelebilir. Salda gölü çevresinde çok fazla gölden yararlanan hayvan yok. Sadece keçiler var. Salda gölü kapalı bir havzadır” diye ifade etti.‘Salda gölünü besleyen dere, yada akarsu yok’Gölün özelliklerine dikkat çeken Şakar, göle su sağlayan bölgelere göletler yapıldığını “Kendine özgü ekolojik bir yapı oluşturmuş. Bu yapı dünyada ilk canlıların oluşmaya başladığı zaman oluşan tek hücreli canlılar Salda gölünde halen yaşamaktadır. 2.5 milyar yıl önce oluşmuş bu canlılar halen yaşamını sürdürmektedir. Salda gölünü besleyen dere, yada akarsu yok. Yeraltından süzülen sularla kendini besler. Küresel ısınma kaynaklı kuraklıktan dolayı sular azaldı. Çekilmeler var. Salda gölüne gelen derelerin önüne göletler yapıldı. İki tane gölet daha yapılacaktı. Çevreciler davacı oldular, yapımı durduruldu. Göletlerden biri tamamlandı ama bu göletin akan suyu yok. Kuru derelerin önüne birilerine para aktarmak için gölet yaptılar” diye söyledi.‘İnsanların girmesi ile kirlilikleri gölde kalır’Şakar, göle olan ilginin artışı ve bu durumun yol açtığı kirliliği “Salda gölü 1980 yılına kadar kendi halinde dururken Türkiye’de turizmin canlanması ile beraber insanların ilgi odağı oldu ve ilgi artarak devam etti. 2019 yılında Salda gölüne 1 milyon 500 bin insan geldiği resmi rakamlara göre söyleniyor. göre 444 bin metrekarelik bir alandaki suya bu kadar insan baskısı gölün kirlenmesine sebep olur. İnsanların girmesi ile kirlilikleri gölde kalır. 2019 yılında gelen insanların temel ihtiyaçlarını karşılayacağı tuvalet gibi yapılar yoktu. Halen de yeterli değil. Bundan dolayı Salda gölü kirleniyor. Salda gölü korunmalıdır. Dünya Miras Listesi’ne alınması için Valiliğe dilekçeler verdik ama bu güne kadar alınmadı. Bakanlık müracaat ettiğini söyledi, bir sonuç çıkmadı” diye açıkladı.‘Millet bahçesi Salda gölünü korumuyor’Millet bahçesinin açılan davaların reddi ile tamamlandığını aktaran Şakar, gölden turizmde yararlanılacak ise bunun seyir terasları vasıtasıyla olması gerektiğini “Salda gölünün bahçesine millet bahçesi projesi uygulandı. Bu doğrultuda Sağda gölü ile ilgili beş Yeşilovalı davacı oldu. Mahkemeler sonuçlandı ve millet bahçesi projesinin iptali reddedildi. Millet bahçesi Salda gölünün kenarında yapıldı ve tamamlandı. Salda Gölü Koruma Derneği’nin mücadelesi ile Beyaz Adalar bölgesinde yapılacak olan 52 binadan 9 tane bina yapıldı. Diğerleri iptal edildi, şimdi o bölgede suya girmek ve beyaz kumlara basmak yasak. Millet bahçesi Salda gölünü korumuyor. İnsanların Salda gölüne gitmelerine girmelerine teşvik ediyor. Yararlanacaksa uzaktan seyir teraslarıyla görsel turizmden yararlanılmasını istiyoruz” diye belirtti.

salda gölü

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Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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