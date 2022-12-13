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https://sputniknews.com.tr/20221213/sahte-doktoru-guvenlik-gorevlileri-yakaladi-cocuk-yogun-bakim-servisine-girmeye-calisti-1064516830.html
Sahte doktoru güvenlik görevlileri yakaladı: Çocuk yoğun bakım servisine girmeye çalıştı
Sahte doktoru güvenlik görevlileri yakaladı: Çocuk yoğun bakım servisine girmeye çalıştı
Mersin'de kendisini "anestezi doktoru" olarak tanıttığı hastanede önlük isteyen şüpheli, güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalanıp polise teslim edildi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T10:48+0300
2022-12-13T11:05+0300
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesindeki hastaneye giden M.K.U, kendisini "anestezi doktoru" olarak tanıttığı görevlilerden önlük istedi.Çocuk Yoğun Bakım Servisine giriş yapmaya çalıştığı sırada doktor olmadığı anlaşılan şüpheli, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alınan M.K.U. emniyete götürüldü.Şüpheli ifadesinde, Kulak Burun Boğaz Polikliniğinde muayene olabilmek için gittiği hastanede, boş olan bir odadan doktor önlüğü aldığını, bu sayede kendisini meslektaşı olarak tanıttığı doktora muayene olduktan sonra önlükle hastaneden ayrılıp, evine gittiğini belirtti.'Mesleğin nasıl olduğunu merak ettim'Daha sonra doktorluk mesleğini merak ettiği için aynı günün gece saatlerinde tekrar hastaneye gittiğini ileri süren M.K.U, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinden giriş yapmaya çalıştığı sırada üzerindeki önlüğün içerisindeki takip cihazı alarmının çalması üzerine güvenlik görevlilerince yakalandığını, onlara da sağlık personeli olduğu, gündüz muayene olurken önlüklerin karıştığı ve önlüğü bırakmak için geldiği yalanını söylediğini anlattı.Zanlı, önlüğü bıraktıktan sonra Çocuk Yoğun Bakım Servisine gittiğini, bina girişinde kendisini "anestezi doktoru" olarak tanıttığı çalışanlardan önlük istediğini, temizlik görevlileriyle servise giriş yaptığı sırada doktor olmadığının anlaşılması üzerine güvenlik görevlileri tarafından yakalandığını belirtti."Sahte doktor" M.K.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/sahte-doktorun-bir-yalani-daha-ortaya-cikti-cerrahpasada-da-doktorum-demis-1064236989.html
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türkiye, mersin, doktor, hastane, sahte

Sahte doktoru güvenlik görevlileri yakaladı: Çocuk yoğun bakım servisine girmeye çalıştı

10:48 13.12.2022 (güncellendi: 11:05 13.12.2022)
© AADoktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene
Doktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AA
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Mersin'de kendisini "anestezi doktoru" olarak tanıttığı hastanede önlük isteyen şüpheli, güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalanıp polise teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesindeki hastaneye giden M.K.U, kendisini "anestezi doktoru" olarak tanıttığı görevlilerden önlük istedi.
Çocuk Yoğun Bakım Servisine giriş yapmaya çalıştığı sırada doktor olmadığı anlaşılan şüpheli, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alınan M.K.U. emniyete götürüldü.
Şüpheli ifadesinde, Kulak Burun Boğaz Polikliniğinde muayene olabilmek için gittiği hastanede, boş olan bir odadan doktor önlüğü aldığını, bu sayede kendisini meslektaşı olarak tanıttığı doktora muayene olduktan sonra önlükle hastaneden ayrılıp, evine gittiğini belirtti.

'Mesleğin nasıl olduğunu merak ettim'

Daha sonra doktorluk mesleğini merak ettiği için aynı günün gece saatlerinde tekrar hastaneye gittiğini ileri süren M.K.U, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinden giriş yapmaya çalıştığı sırada üzerindeki önlüğün içerisindeki takip cihazı alarmının çalması üzerine güvenlik görevlilerince yakalandığını, onlara da sağlık personeli olduğu, gündüz muayene olurken önlüklerin karıştığı ve önlüğü bırakmak için geldiği yalanını söylediğini anlattı.
Zanlı, önlüğü bıraktıktan sonra Çocuk Yoğun Bakım Servisine gittiğini, bina girişinde kendisini "anestezi doktoru" olarak tanıttığı çalışanlardan önlük istediğini, temizlik görevlileriyle servise giriş yaptığı sırada doktor olmadığının anlaşılması üzerine güvenlik görevlileri tarafından yakalandığını belirtti.
"Sahte doktor" M.K.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
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