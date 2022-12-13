https://sputniknews.com.tr/20221213/sahibinin-hapsi-istenmisti-tiny-house-karari-mahkemeden-dondu-1064542644.html
Sahibinin hapsi istenmişti: Tiny House kararı mahkemeden döndü
Sahibinin hapsi istenmişti: Tiny House kararı mahkemeden döndü
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, tiny house nedeniyle 'imar kirliliğine neden olma’ suçundan Z.Ç. hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenip... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T19:31+0300
2022-12-13T19:31+0300
2022-12-13T19:45+0300
türkiye
seferihisar
izmir
mahkeme
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Seferihisar Belediyesi görevlileri, geçen yıl 16 Kasım'da, Z.Ç.'nin kendisine ait tarla niteliğindeki alana tekerlikli römorktan oluşan 2 yapı koyduğunu tespit edip, suç duyurusunda bulundu.Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, Z.Ç. hakkında 'imar kirliliğine neden olma' suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi ve Seferihisar 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 2 Aralık'ta görülen duruşmasında sanık avukatı Tamer Atabay, müvekkilinin tapulu arsasına kaçak yapı değil ruhsatlı ve plakalı tiny house' (küçük ev) yaptırdığını, bu yapının ruhsatlı ve tekerlekli araç olduğunu, 'tiny house'ların 'İmar Kanunu'na tabi olmaması nedeniyle suçun unsurlarının oluşmadığını belirtip beraat talep etti.Belediye avukatları da sanığın cezalandırılmasını istedi. Hakim, sanığın 'tiny house' ile imar kirliliğine neden olduğu suçlamasına karşın kanunen durumun suç olarak tanımlanmamış olması gerekçesiyle beraatine karar verdi.Avukat Tamer Atabay, konuyla ilgili "Müvekkilim arazisine 'tiny house' koydu. Belediyenin suç duyurusu sonrası savcılık, 5 yıla kadar hapis istedi. Yargılama yapıldı. 'Tiny house'un imar kanununa tabi bir yapı olmadığı, taşınabilir olduğunu belirttik. Mahkemede savunmamız yerinde görüldü. Müvekkilimin beraatına karar verildi. 'Tiny house'lar tekerlekli yapılardır, taşınabilirdir bu nedenle imar kirliliğine neden olamaz. Belediyeler böyle kararlar verebiliyor. Böyle durumlarda haklarını savunsunlar. Kararımız emsaldir. Bu konuda çok sayıda yaptırım olmuş ve insanlar ceza çekmek zorunda kalmış. Emsal kararımız sonrası mahkeme, 'tiny house'ların yapı vasfı taşımadığını göstermiş oldu" diye konuştu.Müvekkilimin beraatına karar verildi. 'Tiny house'lar tekerlekli yapılardır, taşınabilirdir bu nedenle imar kirliliğine neden olamaz. Belediyeler böyle kararlar verebiliyor. Böyle durumlarda haklarını savunsunlar. Kararımız emsaldir. Bu konuda çok sayıda yaptırım olmuş ve insanlar ceza çekmek zorunda kalmış. Emsal kararımız sonrası mahkeme, 'tiny house'ların yapı vasfı taşımadığını göstermiş oldu" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20190909/tiny-house-akimi-turkiyede-de-yayginlasiyor-1040124842.html
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seferihisar, izmir, mahkeme
Sahibinin hapsi istenmişti: Tiny House kararı mahkemeden döndü
19:31 13.12.2022 (güncellendi: 19:45 13.12.2022) Abone ol
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, tiny house nedeniyle 'imar kirliliğine neden olma’ suçundan Z.Ç. hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenip, dava açıldı. Hakim, kanunen durumun suç olarak tanımlanmamış olması gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi.
Seferihisar Belediyesi görevlileri, geçen yıl 16 Kasım'da, Z.Ç.'nin kendisine ait tarla niteliğindeki alana tekerlikli römorktan oluşan 2 yapı koyduğunu tespit edip, suç duyurusunda bulundu.
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, Z.Ç. hakkında 'imar kirliliğine neden olma' suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi ve Seferihisar 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 2 Aralık'ta görülen duruşmasında sanık avukatı Tamer Atabay, müvekkilinin tapulu arsasına kaçak yapı değil ruhsatlı ve plakalı tiny house' (küçük ev) yaptırdığını, bu yapının ruhsatlı ve tekerlekli araç olduğunu, 'tiny house'ların 'İmar Kanunu'na tabi olmaması nedeniyle suçun unsurlarının oluşmadığını belirtip beraat talep etti.
Belediye avukatları da sanığın cezalandırılmasını istedi. Hakim, sanığın 'tiny house' ile imar kirliliğine neden olduğu suçlamasına karşın kanunen durumun suç olarak tanımlanmamış olması gerekçesiyle beraatine karar verdi.
Avukat Tamer Atabay, konuyla ilgili "Müvekkilim arazisine 'tiny house' koydu. Belediyenin suç duyurusu sonrası savcılık, 5 yıla kadar hapis istedi. Yargılama yapıldı. 'Tiny house'un imar kanununa tabi bir yapı olmadığı, taşınabilir olduğunu belirttik. Mahkemede savunmamız yerinde görüldü. Müvekkilimin beraatına karar verildi. 'Tiny house'lar tekerlekli yapılardır, taşınabilirdir bu nedenle imar kirliliğine neden olamaz. Belediyeler böyle kararlar verebiliyor. Böyle durumlarda haklarını savunsunlar. Kararımız emsaldir. Bu konuda çok sayıda yaptırım olmuş ve insanlar ceza çekmek zorunda kalmış. Emsal kararımız sonrası mahkeme, 'tiny house'ların yapı vasfı taşımadığını göstermiş oldu" diye konuştu.
Müvekkilimin beraatına karar verildi. 'Tiny house'lar tekerlekli yapılardır, taşınabilirdir bu nedenle imar kirliliğine neden olamaz. Belediyeler böyle kararlar verebiliyor. Böyle durumlarda haklarını savunsunlar. Kararımız emsaldir. Bu konuda çok sayıda yaptırım olmuş ve insanlar ceza çekmek zorunda kalmış. Emsal kararımız sonrası mahkeme, 'tiny house'ların yapı vasfı taşımadığını göstermiş oldu" diye konuştu.