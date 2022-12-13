https://sputniknews.com.tr/20221213/saganak-yagmurda-kalan-fareye-kalp-masaji-yapti-1064543923.html

Sağanak yağmurda kalan fareye kalp masajı yaptı

Sağanak yağmurda kalan fareye kalp masajı yaptı

İzmir'de etkili olan sağanak yağışta su birikintilerinin içinde kalan ve telef olmak üzere olan bir fareye kalp masajı yapıldı. Telefonla veteriner arkadaşını... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T19:48+0300

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fare

kalp masajı

yaşam

yağmur

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İzmir’i etkisi altına alan sağanak yağış, öğlen saatlerinde şiddetini artırdı. Konak ilçesi Karataş semtinde de sağanak yağmur nedeniyle bazı sokaklarda su birikintisi oluştu. Su birikintisi içinde kalan ve telef olmak üzere olan bir fare de yaşama mücadelesi verirken, fareyi fark eden kişi kalp masajı yaptı. Hayvanın hayatta kalması için veteriner olduğu öğrenilen arkadaşıyla telefonda görüntülü konuşma yapan vatandaş, veterinerin söyledikleri doğrultusunda fareye kalp masajı yaptı.Can çekişen hayvana kalp masajı yaparken gözyaşlarını tutamayan vatandaş, 'Ne olur ölme, yaşa' diyerek duygusal anlar yaşadı.

https://sputniknews.com.tr/20211212/kediyi-kalp-masaji-ve-suni-teneffusle-kurtaran-itfaiye-eri-bizim-icin-her-can-onemli-1051696540.html

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fare, kalp masajı, yağmur